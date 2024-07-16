Появились новые подробности о романе Джонни Деппа с россиянкой

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
Актер Джонни Депп и россиянка Юлия Власова пока не раздают друг другу статусы «парень» и «девушка». Об этом пишет американский журнал People.
Спустя 2 года после развода с Эмбер Херд американского актера впервые поймали с новой девушкой. Его сфотографировали с блондинкой на выходе с вертолетной площадки в Лондоне. Ею оказалась россиянка Юлия Власова.
По данным портала, они знакомы давно, но свадьбы ждать не стоит. Пара ведет себе «непринужденно». Они не используют ярлыки «парень-девушка».
Юлия родом из Полевского. В старших она классах училась в Екатеринбурге. В Чехии у девушки есть свой салон красоты. Власова свои отношения с актером не комментирует.
Актер Смольянинов* в Берлине едва не подрался с обозвавшим его россиянином. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным портала, они знакомы давно, но свадьбы ждать не стоит. Пара ведет себе «непринужденно». Они не используют ярлыки «парень-девушка».
Юлия родом из Полевского. В старших она классах училась в Екатеринбурге. В Чехии у девушки есть свой салон красоты. Власова свои отношения с актером не комментирует.
Актер Смольянинов* в Берлине едва не подрался с обозвавшим его россиянином. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* внесен в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов
Дарья Осипова