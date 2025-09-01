Джорджу Клуни временно отказано в участии в светских событиях по состоянию здоровья
Участие в Венецианском кинофестивале обернулось для Джорджа Клуни неприятными последствиями. После завершения 82-го международного киносмотра актёр вместе с супругой Амаль покинул Венецию.
В рамках фестиваля состоялся показ комедийно-драматической ленты «Джей Келли», где 64-летний Клуни исполнил главную роль. Однако его появление на публике закончилось ухудшением самочувствия. Врачи диагностировали синусит и настоятельно порекомендовали звезде воздержаться от участия в любых массовых мероприятиях. Особенно это касается ближайшей премьеры фильма в штате Колорадо.
Из-за синусита и ушной инфекции Клуни не сможет отправиться в Тельюрайд, где планировалась презентация картины. Это стало разочарованием для актёра — он с большим энтузиазмом ждал возможности представить свою работу американским зрителям и встретиться с поклонниками.
Читайте также: