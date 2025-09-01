Джорджу Клуни временно отказано в участии в светских событиях по состоянию здоровья

01 сентября 2025, 11:27

Клуни вынужден отказаться от посещения публичных мероприятий из-за здоровья

Фото: Istock / Tompikukac

Участие в Венецианском кинофестивале обернулось для Джорджа Клуни неприятными последствиями. После завершения 82-го международного киносмотра актёр вместе с супругой Амаль покинул Венецию.