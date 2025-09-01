Звезду «Полицейского с Рублевки» внесли в базу «Миротворца»*

01 сентября 2025, 10:12

Звезду «Полицейского с Рублевки» Романа Попова включили в базу «Миротворца»*

Роман Попов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», оказался в центре скандала, попав в список украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.