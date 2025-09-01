Звезду «Полицейского с Рублевки» внесли в базу «Миротворца»*
Актер Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», оказался в центре скандала, попав в список украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.
По данным «Постньюс», внесение артиста в базу произошло 31 августа, в его карточке указано, что он является «российским военным преступником» и «соучастником преступлений против Украины и ее граждан».
Обвинения против Попова связаны с его интервью годичной давности, в котором он делился своим опытом участия в специальной военной операции. В базе «Миротворца»* утверждается, что актер «покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины» и был причастен к геноциду украинского народа.
Стоит отметить, что в середине августа Попов сообщил о рецидиве рака мозга. Актер рассказал в своих социальных сетях, что болезнь вернулась спустя семь лет после начала лечения, и из-за ухудшения здоровья он почти потерял зрение.
Сайт «Миротворец»* признан террористическим и запрещен в России
