Сергей Белоголовцев расстался с женой и ушел к помощнице после инсульта

01 сентября 2025, 09:18

Сергей Белоголовцев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский актер и телеведущий Сергей Белоголовцев расстался с женой после 35 лет брака и ушел к помощнице. Об этом сообщает «СтарХит», отметив, что 61-летний артист публично не объявлял о разводе.