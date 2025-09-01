Сергей Белоголовцев расстался с женой и ушел к помощнице после инсульта
Российский актер и телеведущий Сергей Белоголовцев расстался с женой после 35 лет брака и ушел к помощнице. Об этом сообщает «СтарХит», отметив, что 61-летний артист публично не объявлял о разводе.
Доподлинно неизвестно, когда супруги решили разойтись, но, вероятно, переломным моментом стал инсульт, который Сергей перенес около года назад. В период восстановления рядом с ним оказалась помощница Елена.
Постепенно их общение переросло в романтические отношения. При этом Белоголовцев заявил, что не спешит узаконивать новый союз и пока не готов к свадьбе.
Напомним, звезда комедийного сериала «33 квадратных метра», будучи студентом, связал свою жизнь с Натальей — вожатой военно-патриотического клуба, которая по профессии была журналистом. В их браке на свет появились трое сыновей.
