Эдгард Запашный рассказал, когда в последний раз видел Сергея Соседова

30 сентября 2026, 13:21

Эдгард Запашный рассказал, что в последний раз видел Соседова в июле в цирке

Эдгард Запашный (Фото: Instagram* / @zapashny.ru)

Директор Большого Московского цирка (БМЦ) Эдгард Запашный заявил, что в последний раз видел Сергея Соседова в июле. Об этом пишет NEWS.ru.