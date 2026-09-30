Эдгард Запашный рассказал, когда в последний раз видел Сергея Соседова
Директор Большого Московского цирка (БМЦ) Эдгард Запашный заявил, что в последний раз видел Сергея Соседова в июле. Об этом пишет NEWS.ru.
По словам Запашного, музыкальный критик глубоко интересовался цирковым искусством и был уважаемым членом жюри. Он отметил, что Сергей часто бывал в цирке и неизменно восхищался венгерскими воздушными гимнастами. Эдгард рассказал, что Соседову аплодировали громче, чем другим артистам.
Запашный выразил благодарность телеведущему за его вклад в развитие цирка. Он охарактеризовал покойного как светлого и искреннего человека. Согласно его мнению, таких людей, как Соседов, в наше время осталось очень мало.
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