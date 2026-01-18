Достижения.рф

«Единогласно»: Певец Дмитрий Маликов стал мэром Филяйска

Дмитрий Маликов представил трек, вдохновлённый мемом «Филяй»
Дмитрий Маликов (Фото: Telegram @dmitry_malikov_official)

Певец Дмитрий Маликов отреагировал на вирусный мем «Филяй, филяй». Музыкант опубликовал в своём блоге видео, где исполняет на фортепиано мелодию из этого ролика.



Идею такого выступления Маликову предложили поклонницы. В комментариях под записью фанаты активно поддерживают артиста. Пользователи шутят о «второй волне популярности» и отмечают, что Дмитрий удачно работает с современными трендами.

«Ну вы это, хлеб у молодёжи не забирайте», «Единогласно, мэр Филяйска!», «Филяйте дальше, вам идёт», «Там, где немецкие парни учились, Маликов преподавал», — гласят комментарии.
Ажиотаж побудил Маликова развить успех. Он уже анонсировал запись полноценной авторской композиции, вдохновлённой этим мемом.

Напомним, что тренд начался с видео танцующего в клубе молодого человека по имени Самуэль. Ролик под композицию Vielleicht Vielleicht стал вирусным, а 24-летний танцор завоевал популярность у российской аудитории.
Ольга Щелокова

