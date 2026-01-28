Вера Брежнева завершила карьеру в РФ и теперь выступает на украинском языке
Вера Брежнева официально завершила карьеру в России и полностью перезапустила себя как Vira — теперь певица выступает исключительно на украинском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как оказалось, экс-участница «ВИА Гры» отказалась от русского языка в публичных выступлениях и от известного псевдонима. Весь менеджмент и коммуникации теперь ведутся с Украины: песни на русском больше не исполняются, заказы от россиян и релокантов не принимаются. Перед согласованием выступлений команда проверяет национальность заказчика.
Сейчас Vira активно участвует в промо и благотворительных проектах на территории Украины: поддерживает переселенцев в Черновцах, оказывает помощь детям и больницам в прифронтовых районах, запускает медкабинеты в Мукачево. Параллельно идёт работа над новой концертной программой полностью на украинском языке. Шоу и расписание сольных выступлений планируются к релизу примерно через четыре недели.
Читайте также: