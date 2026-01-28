Вера Брежнева завершила карьеру в РФ и теперь выступает на украинском языке

28 января 2026, 14:40

Вера Брежнева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Вера Брежнева официально завершила карьеру в России и полностью перезапустила себя как Vira — теперь певица выступает исключительно на украинском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.