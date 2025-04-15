«Сейчас самое время»: молодая жена Петросяна готовится к рождению третьего ребёнка

В Ялте нашли могилу звезды советского кинематографа Алексея Катышева. Актер, известный зрителям своими ролями в картинах «Огонь, вода и медные трубы» и «Варвара-краса, длинная коса», умер в 2005 году в возрасте 57 лет. В последние годы жизни артист стал бездомным, но потом его узнала и приютила бывшая коллега.