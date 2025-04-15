«Сейчас самое время»: молодая жена Петросяна готовится к рождению третьего ребёнка

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)
Молодая супруга 79-летнего юмориста Евгения Петросяна начала подготовку к третьим родам. Об этом пишет Telegram-канал «Свита короля».
«Сейчас самое время. Здоровье позволяет, Евгений Ваганович ещё может поддержать, разница между детьми не будет большая», – сообщил каналу родственник 36-летней Татьяны Брухуновой.Отмечается, что сейчас знаменитость подготавливает тело к будущей беременности – сдаёт анализы, регулярно обследуется и в целом тщательно следит за здоровьем.
Источник из окружения семьи отметил, что Петросян желает рождения дочери, а Татьяна, напротив, ждёт ещё одного сына.
«Мечтает назвать ее Беллой. Таня же мечтает о мальчике. Хочет назвать его Женей», – отметил инсайдер.Напомним, что Петросян и Брухунова официально вступили в брак в декабре 2019 года. Помощница юмориста стала его пятой супругой. Пара воспитывает двоих детей: 5-летнего Вагана и полуторагодовалую дочь Матильду.
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Анастасия Чинкова