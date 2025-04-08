«Девочка-студентка на контрасте»: Молодая жена Евгения Петросяна поразила новым фото в лосинах

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)
Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова недавно выложила в блог новые фото. Как известно, свежий стиль Татьяны всегда отличался от привычного образа «иконы моды», однако на этот раз подписчики сильно удивились, назвав подборку фотографий «луками на контрасте». На одном из новых кадров Брухунова показала себя в лосинах и толстовке.
Татьяна давно известна любовью к классике и элегантности. В ее шкафу — сотни нарядов в духе старого Голливуда: костюмы, платья, шляпки и платки. Она вдохновляется такими легендами, как Одри Хепберн и Грейс Келли, и часто делится модными советами с подписчицами.
На новом снимке Брухунова предстала в коричневых лосинах, короткой толстовке, белых кедах и с сумочкой через плечо. Такой молодежный лук стал неожиданностью для всех, кто привык видеть ее в строгих платьях.
Многие отметили, что такой стиль подчеркивает ее фигуру и молодость, что явно радует мужа. Но нашлись и критики, которым смена имиджа пришлась не по вкусу. Некоторые пожаловались, что лосины ей не идут. Эти люди больше оценили последнее фото, которое смотрелось «ближе» к обычному стилю Татьяны.
Но Брухунова привыкла к спорам о своем стиле. Она много раз говорила, что критика ее не расстраивает, поскольку ее не избежать. Недовольные комментарии все равно не окажут влияние на то, что супруга Петросяна любит и будет носить.
5 апреля молодую жену юмориста восхитили архивные кадры с ним. Женщина выложила видеоряд, прикрепив к нему песню.
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Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)
На новом снимке Брухунова предстала в коричневых лосинах, короткой толстовке, белых кедах и с сумочкой через плечо. Такой молодежный лук стал неожиданностью для всех, кто привык видеть ее в строгих платьях.
«Словно девочка-студентка», — сравнил один из комментаторов.
Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)
Многие отметили, что такой стиль подчеркивает ее фигуру и молодость, что явно радует мужа. Но нашлись и критики, которым смена имиджа пришлась не по вкусу. Некоторые пожаловались, что лосины ей не идут. Эти люди больше оценили последнее фото, которое смотрелось «ближе» к обычному стилю Татьяны.
Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)
Но Брухунова привыкла к спорам о своем стиле. Она много раз говорила, что критика ее не расстраивает, поскольку ее не избежать. Недовольные комментарии все равно не окажут влияние на то, что супруга Петросяна любит и будет носить.
5 апреля молодую жену юмориста восхитили архивные кадры с ним. Женщина выложила видеоряд, прикрепив к нему песню.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева