«Единственный плюс»: Ирина Пинчук похудела на фоне расставания с Араем Чобаняном

Ирина Пинчук (фото: Telegram @pinchulli)
Ирина Пинчук после неожиданного объявления о разводе с мужем Араем Чобаняном отправилась с друзьями на Мальдивы, показав подписчицам, как надо переживать расставание. Однако, судя по откровенным постам звезды «Дома-2», отдых не сильно помогает ей справиться со стрессом. На фоне переживаний она сильно похудела.
Блогер отметила, что снижение веса – это единственный плюс от всего происходящего.
Некоторые поклонники, видимо, пропустившие скандальные подробности семейной жизни Пинчук, решили напрямую спросить, отчего она испытывает стресс.
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Некоторые поклонники, видимо, пропустившие скандальные подробности семейной жизни Пинчук, решили напрямую спросить, отчего она испытывает стресс.
«Случайно выявилась аллергия на любимое блюдо. Больше не могу есть это блюдо», – не без юмора ответила Пинчук.Бывшая участница реалити-шоу призналась, что ежедневно до неё доходит всё больше новых сведений об изменах пока ещё супруга Чобаняна. В будущем Пинчук готова будет рассказать подписчикам о подробностях разбирательств, однако пока выбирает отдых.
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Анастасия Чинкова