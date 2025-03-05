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«Единственный плюс»: Ирина Пинчук похудела на фоне расставания с Араем Чобаняном

Ирина Пинчук призналась, что сильно похудела после расставания с Араем Чобаняном
Ирина Пинчук (фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук (фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук после неожиданного объявления о разводе с мужем Араем Чобаняном отправилась с друзьями на Мальдивы, показав подписчицам, как надо переживать расставание. Однако, судя по откровенным постам звезды «Дома-2», отдых не сильно помогает ей справиться со стрессом. На фоне переживаний она сильно похудела.
Блогер отметила, что снижение веса – это единственный плюс от всего происходящего.

Некоторые поклонники, видимо, пропустившие скандальные подробности семейной жизни Пинчук, решили напрямую спросить, отчего она испытывает стресс.

«Случайно выявилась аллергия на любимое блюдо. Больше не могу есть это блюдо», – не без юмора ответила Пинчук.
Бывшая участница реалити-шоу призналась, что ежедневно до неё доходит всё больше новых сведений об изменах пока ещё супруга Чобаняна. В будущем Пинчук готова будет рассказать подписчикам о подробностях разбирательств, однако пока выбирает отдых.

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#измена
«Какой конфуз!»: Ольга Бузова на курорте в Дубае ошибочно приписала интерес к ней полуголого мачо своим прелестям
Ольга Бузова оконфузилась на пляже Дубая из-за загорелого полуголого мачо
05 марта 2025, 17:54

Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)

Ольга Бузова пообещала себе больше отдыхать в этом году и чётко следует плану, уехав с подругой в солнечный Дубай. Там 39-летняя телезвезда много времени проводила на пляже с книгой, где с ней однажды произошёл небольшой конфуз.
О забавном происшествии рассказала приятельница Бузовой, снабдив пост в социальной сети соответствующей видеозаписью. Загорелыми красотками в бикини заинтересовался накачанный молодой человек с в одних шортах и с пышной гривой чёрных кудрей. Мощным торсом и причёской он чем-то напоминал героя эротического фильма «Слияние двух лун». Парень стал показывать им какие-то знаки, указывая на свой телефон, а затем направился в их сторону.

«Ой, он идёт сюда! Сюда идёт, смотри!», — оживлённо говорила в это время Ольга подруге, хихикая, как девчонка.

Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)

Телеведущая и, по её словам, певица думала, что молодой красавец хочет сфотографироваться с ней. Но оказалось, что он просто собирался попросить Бузову сделать его одиночное фото на фоне красивого морского пейзажа, а обратился к ним лишь потому, что пришёл на пляж один.

Подруга бывшей участницы и ведущей реалити-шоу «Дом-2» записала, как Ольга в бикини присела с телефоном незнакомца, чтобы найти более выгодный ракурс для фотографии. От этого и без того скудный наряд артистки совсем затерялся в изгибах и складках её фигуры. А волосатый «качок» приспустил шорты, чтобы было видно ослепительно-белое нижнее бельё.

Кадр из видео: Телеграм @byzovahouse

Бузова с юмором отнеслась к забавному недоразумению, философски отметив, что получила по заслугам за самонадеянность.

«Коротко о моей популярности», — посмеялась Ольга над ситуацией.

Сейчас она уже вернулась в Москву, похваставшись подписчикам, что за время отпуска не набрала ни одного лишнего килограмма.

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Стала известной в 32, бросила мужа и разрушила чужую семью — карьера и личная драма актрисы Алёны Бабенко
05 марта 2025, 17:46

Алёна Бабенко (Фото: Телеграм, @alena_babenko)

Об актрисе Алёне Бабенко заговорили после того, как она исполнила главную роль в фильме Павла Чухрая «Водитель для Веры». Уехав из родного Кемерова вместе с мужем — режиссёром Виталием Бабенко, она круто изменила свою жизнь — посвятила себя актёрскому ремеслу. О карьере актрисы и её личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Творческий путь


Ещё в студенческие годы Алёна Бабенко проявляла интерес к актёрству: она играла в Студенческом театре эстрадных миниатюр «Эстус». Стоит отметить, что артистка должна была связать свою жизнь с миром прикладной математики и кибернетики — именно эти дисциплины она изучала в Томском государственном университете.

После того как Алёна вместе с мужем приехала в Москву, она занималась воспитанием сына Никиты, вела домашнее хозяйство, не работала и не училась.
Бабенко всё время соприкасалась с творческой средой из-за супруга-режиссёра, встречи с его друзьями и знакомыми повлияли на её решение: Алёна поступает во ВГИК, на курс Анатолия Ромашина.

Алёна Бабенко (Фото: Телеграм, @alena_babenko)

В 27 лет Алёна Бабенко дебютирует в кино: она получила незначительные роли в сериале «Каменская» и короткометражном фильме «Как я провёл лето», потом ещё достаточно долго не могла дождаться интересных предложений. Наконец, через три года после окончания вуза (2000 год) ей доверили сразу главные роли в картинах «Подари мне жизнь» и «Водитель для Веры». С тех пор она стала сниматься очень много, вот некоторые фильмы с её участием: «Уходящая натура» (сериал), «Экипаж», «Скажи правду», «Семья по правилам и без» (сериал), «Молодёжка. Новая смена» (сериал).


«Трагедия» в жизни Бабенко



После 17 лет совместной жизни актриса решается уйти из семьи, так как полюбила другого мужчину, правда, он был женат. Развод родителей очень сильно переживал сын Алёны Никита, на какое-то время даже прекратил общаться с ней. Бабенко и не думала отрицать своей вины.
«Я позволяла себе гулять, приходить поздно домой, не звонить. Сложно мне тогда было быть матерью и хорошей женой. Такая трагедия была в жизни. Просто невозможно быть вместе. Сын тяжело переживал, на полгода замкнулся в себе, но всё же смирился, принял мой выбор», — делилась своими переживаниями актриса.
В 2011 году Алёна вышла замуж за бизнесмена, мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуарда Субоча — за того самого мужчину, из-за которого она развелась с предыдущем мужем. Алёна и Эдуард обвенчались в небольшом деревянном храме за 300 километров от Москвы, на церемонии присутствовали только близкие. Артистке нелегко дался этот шаг, она надеялась, что всё само собой разрешится.

Алёна Бабенко (Фото: Телеграм, @alena_babenko)

«Эдик несколько раз звал меня замуж, но я не сразу согласилась. Не знала, что делать, ведь после первого брака у меня было чувство вины, я считала себя разрушителем», — признавалась Бабенко.
Постепенно жизнь налаживалась, с сыном удалось помириться. Никита поступил во ВГИК, на операторский факультет, потом женился. В 43 года Алёна Бабенко стала бабушкой — у её сына родился внук Теодор.


Как сейчас складывается жизнь Алёны Бабенко



Актриса, по её словам, безмерно счастлива: у неё любимый муж, обожаемый сын и внук, с которыми она так любит проводить время.

Что касается карьеры, Алёну Бабенко в скором времени можно будет увидеть в картинах «Моя Африка» и «Маргарита». Кроме того, артистка уже 17 лет играет в театре «Современник» — в спектаклях «Три сестры», «Враги. История любви», «Житие Фёдора Михайловича», «Это моя жизнь», «Пигмалион», «Время женщин», «Осенняя соната», «Интуиция».


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«Не достанется никому»: SHAMAN объяснил, зачем на самом деле подавал заявку на регистрацию бренда «Я русский»
SHAMAN заявил, что осознавал невозможность регистрации бренда «Я русский»
05 марта 2025, 17:39

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) не удивился решению Роспатента и объяснил, зачем на самом деле подавал заявку на регистрацию бренда.
Ранее в этот день Роспатент отказал певцу в регистрации товарного знака «Я русский». Однако отмечается, что решение предварительное, поэтому исполнитель одноимённого хита может попытаться оспорить вердикт.

Но, судя по всему, делать этого Дронов не намерен. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что подавал заявку только для того, чтобы убедиться в том, что никогда не посягнём на его «Я русский».

«Отказ Роспатента мне в регистрации бренда даёт гарантию, что название моей песни «Я русский» не достанется никому», – подчеркнул SHAMAN.
Напомним, что изначально в заявке, поданной в конце прошлого года, числились средства личной гигиены, косметика, алкогольная продукция, игрушки для взрослых и прочая продукция, которая могла выпускаться под брендом, получившим название в честь главного хита исполнителя.

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«Золотая клетка» с «колбасным королем»: Долги, абьюз и предательство супруга. Как обстоят дела у певицы Анжелики Агурбаш?
05 марта 2025, 17:35

Анжелика Агурбаш (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Анжелика Агурбаш, певица с эффектной внешностью и запоминающимся голосом, завоевала популярность благодаря своим хитам, таким как «Река», «Я буду жить для тебя» и «Две Тени».
Ее жизнь казалась идеальной: успешная карьера, счастливый брак с «колбасным королем» Николаем Агурбашем и трое детей. Однако за этой волшебной картиной скрывались серьезные проблемы. Подробнее о них читайте в материале «Радио 1».

Мечта о счастливом браке

Выходя замуж за Николая, Анжелика надеялась на стабильность и счастье. Супруги даже обвенчались в церкви, что подчеркивало силу их чувств. В 2004 году у них родился общий сын Анастас, который, казалось, еще больше укрепил их союз. Однако через восемь лет совместной жизни их отношения начали трещать по швам.

Скандал и абьюз

Развод Анжелики и Николая стал предметом обсуждения для СМИ, которые пытались выяснить причины их расставания. Вскоре стало известно, что за фасадом идеального брака скрывался настоящий кошмар: Анжелика переживала моральный абьюз со стороны мужа. Она осознала, что больше не может оставаться в «золотой клетке», и приняла трудное решение покинуть Николая вместе с детьми.

Последствия развода

После разрыва отношений с мужем певица столкнулась с финансовыми трудностями. Николай перестал поддерживать семью, не оплачивая школу для сына Анастаса. Это стало тяжелым ударом для Анжелики и ее детей. Более того, она оказалась в долгах на миллионы рублей, которые было крайне сложно выплатить.

Знаменитость сейчас

Знаменитость активно занимается благотворительной деятельностью, участвуя в акциях и концертах, направленных на сбор средств для помощи нуждающимся. Она сотрудничает с фондами «Глазами ребенка» и «Спешите делать добро!».

В 2019 году произошло значимое событие в жизни певицы — она была принята в Общественную палату Одинцовского округа. Даже во время пандемии коронавируса Анжелика продолжала свою работу, поддерживая волонтерское движение.

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«Сложно, как никогда: Анна Седокова сильно похудела после смерти бывшего супруга Яниса Тиммы
Анна Седокова сильно похудела после смерти Яниса Тиммы
05 марта 2025, 17:27

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова, недавно вернувшаяся к обычной жизни после смерти бывшего супруга, снова начала общаться с поклонниками в соцсетях. Накануне певица поделилась свежими фото из спортзала, которыми продемонстрировала результат похудения. Судя по всему, она скинула порядка 10 килограммов.
«В последние дни так сложно, как никогда, но я заставила себя принять лекарство. Маленький шаг за шагом», – написала Седокова в личном блоге.
Далеко не все пользователи поняли посыл надписи, но, вероятно, спорт спасает певицу от плохих мыслей. И от лишних сантиметров тоже, иначе по-другому не объяснить стремительное похудение Анны, которая всегда отличалась пышными формами.

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