Объявившая о разводе с Чобаняном Пинчук рассказала, с кем улетела на Мальдивы

3 марта 2025 года исполняется 100 лет со дня рождения Риммы Марковой — талантливой актрисы, которая прославилась как в Советском Союзе, так и в России. Выдающаяся актриса за свою карьеру создала более восьмидесяти ярких образов и до сих пор остаётся любимицей публики. О личной жизни и творческом пути артистки читайте в материале «Радио 1».