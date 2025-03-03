Объявившая о разводе с Чобаняном Пинчук рассказала, с кем улетела на Мальдивы

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)
Звезда телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук, объявившая о разводе с Араем Чобаняном, улетела на Мальдивы с близкими друзьями. Об этом она сообщила в социальных сетях.
Уточняется, что на острова с Пинчук полетели блогер Владислав Миров, одним из первых поддержавший девушку, а также экс-участница все той же телестройки Татьяна Мусульбес.
Перед этим Ирина Пинчук признавалась, что заплатила некоему хакеру за взлом аккаунта Чобаняна. В нем она увидела переписки, указывающие на измену Арая. В самих переписках упоминались массажные салоны. Подробней в нашем материале.
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*Запрещен в РФ
«Это был самый быстрый и веселый перелет», — рассказала Пинчук в сторис.Также девушка опубликовала кадры с отдыха и из аэропорта.
Перед этим Ирина Пинчук признавалась, что заплатила некоему хакеру за взлом аккаунта Чобаняна. В нем она увидела переписки, указывающие на измену Арая. В самих переписках упоминались массажные салоны. Подробней в нашем материале.
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Никита Кротов