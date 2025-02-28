Муж Ирины Пинчук признался, что на самом деле было в его интимных переписках с девушками

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)
Ирина Пинчук объявила о разводе, узнав о переписках мужа с другими женщинами. Арай Чобанян, в свою очередь, отметил, что в этих сообщениях могли быть неприятные моменты для Ирины, но не было ничего серьезного. Он подчеркнул, что у каждого в социальных сетях есть свои «скелеты в шкафу», включая переписки и обсуждения. Отец двоих детей также отметил, что это не является основной причиной их расставания.
«Ко мне пришли и вытащили все на свет. Я не хочу утверждать, что Ира подала на развод только из-за этого. Были и другие причины. На четвертый день у нее не выдержали нервы, и она ушла из дома. Она подошла, ударила меня в плечо, вся на нервах, и сказала: "Пошел вон". Не смогла сдержаться. Появилась одна дама, которая написала Ирине: "Арай был в массажном салоне и проводил время с тремя девушками". Но этого не было! Ира выложила все в сторис и разнесла меня», — рассказал бывший участник телестройки.
Арай не стал отрицать, что действительно посещал массажный салон, однако подчеркнул, что не совершал ничего аморального. Он связался с девушкой, которая могла подтвердить его измену, и призвал её предоставить доказательства и пройти проверку на полиграфе.
«Тем не менее, факт остается фактом — я признаю, что был в этом массажном салоне», — заявил Чобанян.
Супруг Ирины продолжает утверждать, что у него не было интимных отношений на стороне. Все, что он позволял себе — это дружеские переписки с подругами, в которых присутствовал юмор, а не флирт.
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Анастасия Хохлова