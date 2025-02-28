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Муж Ирины Пинчук признался, что на самом деле было в его интимных переписках с девушками

Супруг Пинчук заявил, что его обнародованные переписки не были интимного характера
Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук объявила о разводе, узнав о переписках мужа с другими женщинами. Арай Чобанян, в свою очередь, отметил, что в этих сообщениях могли быть неприятные моменты для Ирины, но не было ничего серьезного. Он подчеркнул, что у каждого в социальных сетях есть свои «скелеты в шкафу», включая переписки и обсуждения. Отец двоих детей также отметил, что это не является основной причиной их расставания.
«Ко мне пришли и вытащили все на свет. Я не хочу утверждать, что Ира подала на развод только из-за этого. Были и другие причины. На четвертый день у нее не выдержали нервы, и она ушла из дома. Она подошла, ударила меня в плечо, вся на нервах, и сказала: "Пошел вон". Не смогла сдержаться. Появилась одна дама, которая написала Ирине: "Арай был в массажном салоне и проводил время с тремя девушками". Но этого не было! Ира выложила все в сторис и разнесла меня», — рассказал бывший участник телестройки.

Арай не стал отрицать, что действительно посещал массажный салон, однако подчеркнул, что не совершал ничего аморального. Он связался с девушкой, которая могла подтвердить его измену, и призвал её предоставить доказательства и пройти проверку на полиграфе.
«Тем не менее, факт остается фактом — я признаю, что был в этом массажном салоне», — заявил Чобанян.

Супруг Ирины продолжает утверждать, что у него не было интимных отношений на стороне. Все, что он позволял себе — это дружеские переписки с подругами, в которых присутствовал юмор, а не флирт.

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«Все так же боюсь людей»: Анна Седокова впервые вышла из дома после смерти Яниса Тиммы
28 февраля 2025, 15:29

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

В конце прошлого года Анна Седокова столкнулась с ужасной утратой — ее бывший муж Янис Тимма покончил с собой в день ее рождения. Узнав о трагическом поступке экс-супруга, звезда пережила сильный нервный срыв и нуждалась во времени, чтобы восстановиться. Постепенно она начала возвращаться к общению с подписчиками и появляться на светских мероприятиях. Недавно Анна вернулась со съемок реалити-шоу, проходивших в Омане.
Сегодня исполнительница хита «Шантарам» поделилась своими переживаниями в личном Телеграм-канале, рассказав, что вчера впервые вышла из дома вечером. Она отметила, что время идет, но ей не становится легче, и страх перед людьми по-прежнему остается. По ее словам, жизнь состоит из детей и остатка работы, которую она пытается собрать. Иногда она заставляет себя делать попытки быть нормальной, например, запостить фото. ​

«Время идет, но легче не становится. Я все так же боюсь людей. Моя жизнь — это дети и остатки работы, которые я пытаюсь собрать. Иногда я заставляю себя делать попытки быть нормальной. Запостить фото, например. Я правда пытаюсь. Вот вчера я заставила себя и вышла на день рождения к красивым и счастливым людям», — рассказала певица.
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Неизменное амплуа злодея, ненастоящий брак с Юлией Высоцкой и инфаркт в 40: как живёт актёр Анатолий Кот
28 февраля 2025, 14:45

Анатолий Кот (Фото: ВКонтакте, @anatolykot_public)

Актёр Анатолий Кот чаще играет в кино отрицательных героев. Артист однажды признался:
«Я не хочу сказать, что в душе я убийца и фашист. Главное — найти оправдание для своего персонажа, почему он совершает тот или иной поступок. На всё есть мотивы, даже, как ему кажется, они благородны».
О состоянии его здоровья, фиктивном браке с Высоцкой и о том, чем сегодня занимается актёр, читайте в материале «Радио 1».


Пережил инфаркт



В 40 лет Анатолий Кот перенёс инфаркт. Благодаря участию врачей он быстро восстановился и вернулся в любимую профессию.

«Скорее всего, был спазм сосуда резкий», — рассказал актёр в одном из интервью.


«Липовый» брак с Юлией Высоцкой



Анатолий Кот и Юлия Высоцкая знакомы с юности, учились на одном курсе в Белорусской академии искусств. Когда актрисе предложили работу в театре Янки Купалы, оставалось дело за малым — получить прописку, которой у неё не было. Вот тогда Юлия Высоцкая и обратилась с просьбой к Анатолию Коту.

Это был фиктивный брак, который просуществовал на бумаге несколько лет.

«У нас не было чувств: есть женщины, которых мы любим, а есть женщины-друзья. Не помню, сколько лет длился наш так называемый брак и из-за чего он распался», — вспоминал артист.


Развёлся с женой из-за любви к коллеге




Анатолий Кот и его дочь Алиса (Фото: ВКонтакте, @anatolykot_public)

Второй брак был уже по любви. Елена была товароведом по образованию, а познакомились будущие супруги в магазине. В семье родилась дочь Алиса, в которой актёр души не чаял. Во время съёмок в сериале «Маргоша» в Москве Кот познакомился с актрисой Яниной Колесниченко. Актёр признался жене, что полюбил другую, и подал на развод. Янина и Анатолий вместе больше 10 лет, воспитывают дочь Арину. С дочерью от прошлого брака Алисой актёр поддерживает отношения.


Как сейчас складывается жизнь Анатолия Кота



Анатолию Коту 51 год, и он востребованный актёр как в театре, так и в кино. Артист задействован в спектакле «Мастер и Маргарита», в котором играет роль Воланда, также его можно увидеть в театральных постановках «Биография», «9 ряд. 10, 11 место» и «Чайка». В прошлом году Анатолий Кот снялся в сериалах «Подслушано в Рыбинске», «Истребители. Битва за Крым», «Ангелы района», а также в фильме «Маме снова 17».

Анатолий Кот (Фото: ВКонтакте, @anatolykot_public)

В свободное от съёмок и репетиций время Анатолий Кот увлекается рыбалкой, а вот на светских мероприятиях и премьерах появляется нечасто.

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«Его никогда нет дома»: Королева сообщила о расставании с мужем
Voice: Королева сообщила, что привыкла редко видеть Глушко из-за его гастролей
28 февраля 2025, 14:31

Наташа Королева (Фото: Instagram*/koroleva__star)

Певица Наташа Королева привыкла редко видеться со своим мужем Сергеем Глушко на фоне его постоянных гастролей. Подробности исполнительница рассказала журналу Voice.
«Знаете, у него раньше была профессия, когда его никогда не было в этот праздник, потому что он дарил свою любовь женской аудитории. А сейчас он переквалифицировался в актеры, у него потрясающе крутые спектакли, с которыми тоже его никогда нет дома. И на 8 марта в том числе», — прокомментировала Королева.
Она подчеркнула, что никогда ничего не планирует в Международный женский день, ведь 8 марта Глушко празднует свой день рождения. В этом году артист отметит 55-летний юбилей.

Ранее звезда телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук обратилась к подписчикам с просьбой.

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«Не дергайте меня»: Пинчук отрицает продуманность скандала с Чобаняном
Пинчук заявила, что не продумывала скандал с Чобаняном
28 февраля 2025, 14:13

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)

Звезда телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук отрицает, что скандал с ее мужем Араем Чобаняном продуманный. Девушка попросила дать ей время, чтобы успокоиться и прийти в себя.
«Понимаю, что вы ждете от меня каких-то комментариев. Но я впервые в такой ситуации, дайте мне время, прийти в себя. Я не вожу за нос людей. Не дергайте меня и не требуйте того, что утешит ваш интерес», — написала она для подписчиков.
При этом Пинчук не стала комментировать опубликованный Чобаняном ролик, где тот говорит, что его переписки с девушками обработаны фотошопом.

Перед этим стало известно, что Ирина Пинчук публиковала доказательства измен мужа. Вместе с тем сообщалось, что она защищала Чобаняна.

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«Вот бы сегодняшние мозги»: Гузеева призналась, что не была идеальной матерью
Гузеева призналась, что не была идеальной мамой, но ее дети прекрасны
28 февраля 2025, 13:19

Лариса Гузеева (Фото: Instagram*/_larisa_guzeeva_)

Телеведущая Лариса Гузеева считает себя неидеальной матерью, однако ее дети прекрасны. Неожиданное признание звезда экрана сделала в социальных сетях.
«Есть ли мамы на Свете, которые ни о чём не сожалеют, ни в чём не раскаиваются, не мучаются от чувства вины? Я точно не из них… Вот бы сегодняшние мозги, опыт и знания, да в молодость… Сразу оговорюсь, у меня прекрасные дети- претензий к ним ноль. Это я о себе, если что. А вы как?» — задалась Гузеева вопросом.
Ведущая «Давай поженимся» родила сына Георгия, которому сейчас 32 года и дочь Ольгу, девушке 24 года.

Гузеева осознала, что на сегодняшний день поняла собственную неправоту во многих моментах.

Юзеры написали актрисе, что основа заключается не в материальном аспекте, а в нахождении родителей рядом со своими чадами.

Ранее стали известны подробности личной жизни артистки Анны Якуниной.

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