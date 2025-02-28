Муж Ирины Пинчук признался, что на самом деле было в его интимных переписках с девушками

Ирина Пинчук объявила о разводе, узнав о переписках мужа с другими женщинами. Арай Чобанян, в свою очередь, отметил, что в этих сообщениях могли быть неприятные моменты для Ирины, но не было ничего серьезного. Он подчеркнул, что у каждого в социальных сетях есть свои «скелеты в шкафу», включая переписки и обсуждения. Отец двоих детей также отметил, что это не является основной причиной их расставания.