«Единственное оружие»: Бузова об оскорблениях Дубцовой в адрес Борисовой на шоу «Сокровище императора»
Певицу Ольгу Бузову возмутили оскорбления Ирины Дубцовой в адрес Даны Борисовой
Телеведущая Ольга Бузова заявила в соцсетях, что оскорбления являются «единственным оружием» побежденного. Так она отреагировала на скандал между Ириной Дубцовой и Даной Борисовой на шоу «Сокровище императора». Звезда реалити-шоу «Дом-2» подчеркнула, что игра вскрывает все хорошее и плохое в людях, обнажив их характеры.
«Ирония — любимое, а главное единственное оружие беззащитных». Так когда-то сказал русский писатель Сергей Довлатов. Хочется добавить, что оскорбления — это любимое, а главное единственное оружие побежденного», — поделилась Ольга.Перед этим стало известно, что Ирина Дубцова назвала наркоманкой Дану Борисову. Бузова стала свидетельницей произошедшего между участницами конфликта. Ольга заключила, что иногда она разочаровывается в людях, и сама сталкивалась с насмешками и оскорблениями в свою сторону.
*Запрещен в РФ