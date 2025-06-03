«Единственное оружие»: Бузова об оскорблениях Дубцовой в адрес Борисовой на шоу «Сокровище императора»

03 июня 2025, 18:12

Певицу Ольгу Бузову возмутили оскорбления Ирины Дубцовой в адрес Даны Борисовой

Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

Телеведущая Ольга Бузова заявила в соцсетях, что оскорбления являются «единственным оружием» побежденного. Так она отреагировала на скандал между Ириной Дубцовой и Даной Борисовой на шоу «Сокровище императора». Звезда реалити-шоу «Дом-2» подчеркнула, что игра вскрывает все хорошее и плохое в людях, обнажив их характеры.





