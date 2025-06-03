«Долой измены»: Викторию Лопырёву застали с бывшем мужем

03 июня 2025, 16:54

Лопырёва воссоединилась с бывшем мужем после его измен

Виктория Лопырёва (Фото: Telegram @lopyrevavictoria)

Телеведущую заметили в одном из столичных ресторанов на праздновании розовой свадьбы Михаила Грушевского. Виктория вышла в свет со своим мужем Игорем Булатовым.