«Долой измены»: Викторию Лопырёву застали с бывшем мужем
Телеведущую заметили в одном из столичных ресторанов на праздновании розовой свадьбы Михаила Грушевского. Виктория вышла в свет со своим мужем Игорем Булатовым.
Модель привлекла внимание публики, появившись на мероприятии с любимым мужчиной. Виктория и Игорь вместе прилетели из Дубая на закрытую вечеринку Грушевских, удивив присутствующих.
Известно, что супружеская пара испытывала проблемы в браке, которые вынудили их разъехаться осенью 2023 года. Долгое время Лопырёва держала в секрете, чем закончилась их с Булатовым семейная жизнь, ведь пара даже не была в разводе. Но на празднике они держались за руки и выглядели очень счастливыми. Виктория даже вспоминала свою свадьбу, на которой Грушевский играл для пары на рояле.
Видимо, супругам удалось пережить кризис в отношения и сохранить семью.
Ранее Лопырёва подверглась критике от Даны Борисовой.
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