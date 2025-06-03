«Долой измены»: Викторию Лопырёву застали с бывшем мужем

Лопырёва воссоединилась с бывшем мужем после его измен
Виктория Лопырёва (Фото: Telegram @lopyrevavictoria)

Телеведущую заметили в одном из столичных ресторанов на праздновании розовой свадьбы Михаила Грушевского. Виктория вышла в свет со своим мужем Игорем Булатовым.



Модель привлекла внимание публики, появившись на мероприятии с любимым мужчиной. Виктория и Игорь вместе прилетели из Дубая на закрытую вечеринку Грушевских, удивив присутствующих.

Известно, что супружеская пара испытывала проблемы в браке, которые вынудили их разъехаться осенью 2023 года. Долгое время Лопырёва держала в секрете, чем закончилась их с Булатовым семейная жизнь, ведь пара даже не была в разводе. Но на празднике они держались за руки и выглядели очень счастливыми. Виктория даже вспоминала свою свадьбу, на которой Грушевский играл для пары на рояле.

Видимо, супругам удалось пережить кризис в отношения и сохранить семью.

Ранее Лопырёва подверглась критике от Даны Борисовой.

Ольга Щелокова

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