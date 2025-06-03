Seville похвасталась винтажными серьгами за 82 тысячи рублей

03 июня 2025, 17:14

Звездач: Seville похвасталась винтажными серьгами

Севиль Велиева (Фото: Instagram*/seville_official)

Певица Seville (Севиль Велиева) похвасталась винтажными сережками в социальных сетях. Как пишет Telegram-канал «Звездач», стоимость бижутерии от Yves Saint Laurent составляет 82 тысячи рублей.





Серьги выглядят весьма объемными, похожими на солнце, в центре которого вставка изумрудного цвета. От нее идут будто бы «солнечные лучи». Украшение добавляет шарма исполнительнице, у которой темные волосы. Губы девушка накрасила помадой шоколадного цвета.



Севиль Велиева (Фото: Instagram*/seville_official)

Пользователи по достоинству оценили новое приобретение звезды. Кто-то просто ставит смаилы, а некоторые пишут комментарии, в том числе и крупным шрифтом, дабы подчеркнуть восторг от увиденного.





«Красивущая», «Пример восхищения», «Какая внешность», — отмечают юзеры.