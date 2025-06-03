Seville похвасталась винтажными серьгами за 82 тысячи рублей
Звездач: Seville похвасталась винтажными серьгами
Певица Seville (Севиль Велиева) похвасталась винтажными сережками в социальных сетях. Как пишет Telegram-канал «Звездач», стоимость бижутерии от Yves Saint Laurent составляет 82 тысячи рублей.
Серьги выглядят весьма объемными, похожими на солнце, в центре которого вставка изумрудного цвета. От нее идут будто бы «солнечные лучи». Украшение добавляет шарма исполнительнице, у которой темные волосы. Губы девушка накрасила помадой шоколадного цвета.
Пользователи по достоинству оценили новое приобретение звезды. Кто-то просто ставит смаилы, а некоторые пишут комментарии, в том числе и крупным шрифтом, дабы подчеркнуть восторг от увиденного.
«Красивущая», «Пример восхищения», «Какая внешность», — отмечают юзеры.
*Запрещен в РФ