«Я не убийца»: последняя возлюбленная Паши Техника намерена подать в суд на его бывшую жену

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)
Последняя возлюбленная Паши Техника заявила, что не виновата в смерти музыканта. 28-летняя эскортница Кристина Лекси резко обратилась к бывшей жене артиста.
Паша Техник развёлся с Евой Карицкой в феврале 2023 года. Спустя некоторое время бывшие супруги помирились и вновь начали жизнь вместе. Однако в январе этого года музыкант влюбился в Лекси, после через начал закидывать оскорблениями и обвинениями 30-летнюю маму своего единственного сына Ивана.
5 апреля 40-летний рэпер скончался в больнице Таиланда. Бывшая супруга музыканта обвиняет в случившемся Лекси. Так, по словам Карицкой, Кристина вызвала скорую лишь спустя три дня после того, как Технику стало плохо.
Долгое время Лекси игнорировала высказывания в свой адрес от Карицкой, однако её терпению пришёл конец. Девушка заявила, что бывшая жена Техника обманным путём забрала у неё телефон Паши и стала обращаться к друзьям рэпера с требованием перевести ей деньги. Также Кристина утверждает, что Ева употребляла запрещённые вещества вместе с супругом.
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*запрещён в РФ
5 апреля 40-летний рэпер скончался в больнице Таиланда. Бывшая супруга музыканта обвиняет в случившемся Лекси. Так, по словам Карицкой, Кристина вызвала скорую лишь спустя три дня после того, как Технику стало плохо.
Долгое время Лекси игнорировала высказывания в свой адрес от Карицкой, однако её терпению пришёл конец. Девушка заявила, что бывшая жена Техника обманным путём забрала у неё телефон Паши и стала обращаться к друзьям рэпера с требованием перевести ей деньги. Также Кристина утверждает, что Ева употребляла запрещённые вещества вместе с супругом.
«Пошло в ход новое словесное переобувание – я снова убийца. Карин, проспись, успокойся, протрезвей там и завтра напишешь очередной скорбный пост/кружок о том, что Паша самостоятельно к этому шёл», – заключила Лекси в личном блоге.Также Кристина убеждена, что Ева представляет опасность для шестилетнего сына Техника.
«Не хочешь всем рассказать правду? Статья-то кое-какая плачет по тебе. Чем больше ты разводишь шум, Карин, тем больше повышаешь шанс, что органы опеки на тебя обратят внимание. Прилетай после 15 мая в Москву. Разберёмся: анализы на запрещенные вещества, полиграф, мошеннические действия. Тут нужно принудительное лечение, ну и оставление ребёнка в опасности, когда мать ребёнка в таком состоянии. Лучше быть эскортницей, чем такой продажной душой и меркантильной», – отметила Лекси.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова