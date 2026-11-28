28 ноября 2026, 08:57

На SHAMAN пожаловались в СК и Роскомнадзор после скандального концерта в Кремле

Ярослав Дронов (Фото: Телеграм/shaman_channel)

На певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, пожаловались в СК и Роскомнадзор. Поводом стал провокационный эпизод на юбилейном концерте в Кремлевском дворце. Об этом сообщила заявительница на своей странице в Threads*, передает Пятый канал.





Девушка призналась, что написала заявление на основе текста жены артиста — главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая ранее жаловалась на концерт певца Егора Крида.

«Нишевое хобби — писать заявы на Шамана в Следственный комитет», — подписала пост пользовательница.