Едва не лизнул гитару на коленях: скандальный поступок SHAMAN дошел до СК
На SHAMAN пожаловались в СК и Роскомнадзор после скандального концерта в Кремле
На певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, пожаловались в СК и Роскомнадзор. Поводом стал провокационный эпизод на юбилейном концерте в Кремлевском дворце. Об этом сообщила заявительница на своей странице в Threads*, передает Пятый канал.
Девушка призналась, что написала заявление на основе текста жены артиста — главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая ранее жаловалась на концерт певца Егора Крида.
«Нишевое хобби — писать заявы на Шамана в Следственный комитет», — подписала пост пользовательница.Речь идет о концерте SHAMAN «35 / Лучшее», который состоялся 22 ноября в Кремлевском дворце. Во время рок-блока артист опустился на колени перед гитаристом, станцевал и попытался прикоснуться губами к его музыкальному инструменту. Эти кадры быстро распространились в Сети и вызвали споры. Некоторые комментаторы сочли поступок неуместным для сцены Кремлевского дворца.