«Ее достали из нафталина»: общественники требуют не пускать Анфису Чехову в Госдуму

Анфиса Чехова (фото: Instagram* / achekhova)
Общественные деятели выступили с инициативой ограничить доступ к Госдуме для ряда знаменитостей, включая Анастасию Волочкову, Анфису Чехову и Алену Водонаеву, сообщает NEWS.ru.
Депутат Брянской областной думы и представитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выразил обеспокоенность тем, что известные личности периодически появляются в парламенте. Поводом для его заявления стали недавние слова Анфисы Чеховой, предложившей заменить слово «брак» на более позитивный термин.
Депутат считает, что такие фигуры подрывают авторитет Госдумы, и предложил официально ограничить доступ к её стенам для звезд шоу-бизнеса, Особенно негативно, по его мнению, на имидж парламента влияют Волочкова, Чехова и Водонаева.
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«Можно сказать, что у Анфисы Чеховой нет популярности никакой, ее достали откуда-то из нафталина. Что не партия на ней пиарится, а скорее она на партии», — сказал Иванов.
Депутат считает, что такие фигуры подрывают авторитет Госдумы, и предложил официально ограничить доступ к её стенам для звезд шоу-бизнеса, Особенно негативно, по его мнению, на имидж парламента влияют Волочкова, Чехова и Водонаева.
«Надо запрещать выдавать пропуск в Госдуму бывшим звездам, которые были замечены в антидуховных проектах, например, "Секс с Анфисой Чеховой". Подобные шаги подрывают доверие к политическим институтам и нивелируют серьезность обсуждаемых проблем», — заключил Иванов.
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Дайана Хусинова