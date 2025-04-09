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«Я всех прощаю»: Киркоров эмоционально высказался о коллегах, поливающих его грязью

Филипп Киркоров заявил, что прощает коллег, которые поливают его грязью
Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Король российской эстрады Филипп Киркоров заявил, что прощает всех «сбитых лётчиков», которые поливают его грязью и хайпуют на известном имени певца.
«Сейчас модно наезжать на Киркорова. О себе дабы напомнить! Сбитые летчики какие-нибудь это делают. Такая мода — полить грязью Киркорова! Для того, чтобы их заметили и вспомнили, давно забытых и никому не нужных сбитых артистов-летчиков. Летчиц, точнее. В основном бабы почему-то лезут в пекло», — заявил Киркоров журналистам за кулисами после концерта в Кремлёвском дворце.

Певец отметил, что за всю свою карьеру не пожелал никому зла и удивляется, почему некоторые коллеги постоянно пытаются его как-то задеть.

Тем не менее Киркоров все же научился реагировать на критику и заявил, что прощает всех, и даже «несчастных сбитых лётчиков».

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#киркоров
Дом уехавшей из России Аллы Пугачевой на Истре могут снести
KP.RU: Дом Пугачевой в Подмосковье могут снести
09 апреля 2025, 13:04

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Дом уехавшей из России примадонны Аллы Пугачевой на Истре может быть снесен. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на риэлтора Викторию Маркову.
«Особняк построен на территории водоохранной зоны. И потенциальные покупатели понимают: его просто могут снести. Пока хозяйкой здесь была Пугачева, из уважения к ней глаза закрывали на многое. Но сейчас ситуация иная», — прокомментировала она.
Известно, что продажей особняка занимается внук исполнительницы Никита Пресняков, который тоже покинул Россию. Сначала ценник на жилье составлял 225 миллионов, затем снизился до 132 миллионов, а после ремонта поднялся до 152 миллионов. Эксперты отмечали, что такие особняки продаются примерно за 120 миллионов рублей.

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Мать Дмитрия Тарасова, высмеянного на Первом канале, странно поддержала его
09 апреля 2025, 12:59

Дмитрий Тарасов (Фото: Telegram @tarasovdima23)

Мать футболиста Дмитрия Тарасова поддержала сына после того, как его высмеяли на Первом канале в раках программы «Пусть говорят».
Напомним, Тарасов принял участие в шоу «Пусть говорят», посвящённом рекорду хоккеиста Александра Овечкина. Ведущий Дмитрий Борисов спросил Дмитрия, не обидно ли тому за то, что Овечкин очень успешен на своем поприще в отличие от него.

Тарасов же отметил, что на его счету немало своих достижений, и поздравил российского хоккеиста с поставленным рекордом.

После выхода программы в странной манере поддержала его мама Ольга.

«Смотрела шоу с Дмитрием. Никто так не украшает женщину, как идущий рядом красавец сынок! Люблю!» — написала Ольга Тарасова в соцсети.

К посту она прикрепила кадр с сыном из шоу «Пусть говорят».

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Отсутствие обручального кольца, намек на развод и утрата близкого человека: Шокирующие подробности развода Джанабаевой и Меладзе
09 апреля 2025, 12:52

Певица Альбина Джанабаева и певец Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В последние месяцы в СМИ активно обсуждаются слухи о возможном разводе экс-солистки группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой и продюсера Валерия Меладзе.
Певица уже несколько месяцев проживает в подмосковном поселке Миллениум Парк, вернувшись одна — без супруга, который остался в Европе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Отсутствие публичной активности

Альбина Джанабаева давно не появлялась на светских мероприятиях и не давала концертов. Однако она продолжает организовывать частные выступления и участвовать в театральных проектах. В начале февраля артистка опубликовала видео в ярко-красном образе, сопровождая его комментарием: «Не скучайте наедине с собой!»

Поездка в Дубай и отсутствие обручального кольца

В начале января Джанабаева отправилась в Дубай, что вызвало у поклонников предположения о встрече с Меладзе. На опубликованных в соцсетях фото певица была запечатлена одна, без обручального кольца, что добавило интриги к слухам о разводе.

Фото: iStock/JandaliPhoto

Намек на развод в блоге

В ноябре 2023 года Джанабаева намекнула на возможный развод с Меладзе в своем блоге.

«Если хочешь, чтобы пришло новое в твою жизнь, то отпусти старое», — написала она.

Это заявление стало поводом для обсуждений о состоянии их отношений.

Долгий путь к браку

Альбина и Валерий состоят в отношениях более 15 лет. У пары есть трое детей: сын Константин, родившийся в 2004 году, сын Лука, рожденный в 2014 году, и дочь Агата, появившаяся на свет в 2021 году. Официально они стали мужем и женой только после развода Меладзе с первой супругой.

Утрата близкого человека

18 января Джанабаева сообщила о смерти близкого человека — музыканта из своей команды. Она выразила свои соболезнования, но не раскрыла подробностей о личности усопшего или причинах его смерти.

Повышение гонорара

На фоне слухов о разладе в отношениях с Меладзе Джанабаева почти втрое повысила гонорар за свои выступления до 2,5 миллионов рублей. Это решение может быть связано с изменениями в жизни пары и профессиональной деятельности Меладзе, который сейчас больше времени проводит за границей.

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#развод
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#статьи
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«Закрутило меня, завертело»: возлюбленная Тимура Родригеза намекнула на беременность
Возлюбленная Родригеза Кабак сняла округлившийся живот
09 апреля 2025, 12:47

Екатерина Кабак (Фото: Instagram*/katekabak)

Актриса Екатерина Кабак намекнула на беременность, опубликовав в соцсетях видео с округлившимся животом. Девушка оделась в свободный свитер.
«Давненько я, конечно, тут не появлялась. Закрутило меня, завертело. Еще пирог испекла! Занята была», — отметила возлюбленная певца Тимура Родригеза.

Фото: Instagram*/katekabak

Таким образом Кабак спровоцировала слухи, но не уточнила, беременна ли она на самом деле или просто использовала для съемки накладной живот. Как пишут бьюти-обозреватели, Кабак уже уличали во лжи, когда она говорила о начале романа с Родригезом, но ее слова не совпали с высказываниями исполнителя.

Ранее актриса сериала «В клетке» рассказала о перенесенной болезни.

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#мир
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#новости
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Скандал с Алиной Кабаевой, травмы и брак с Павлом Волей: как сейсас живет Ляйсан Утяшева
09 апреля 2025, 12:34

Ляйсан Утяшева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ляйсан Утяшевой 39 лет. За свою жизнь она прошла через многие трудности на пути к чемпионскому званию. Что она пережила и кем стала расскажет в этом материале «Радио 1».

Успехи в спорте и нестандартная внешность

Ляйсан с детства получала насмешки в свою адрес по поводу внешности. Её дразнили за раскосые глаза, восточные черты лица, мало кто с ней дружил. Но девочка обладала прекрасной гибкостью. В 4 года мама отвела ее в балетную студию, но оттуда она быстро перешла в художественную гимнастику. Её случайно увидел тренер на улице и обратил внимание на гибкие пальцы девочки. В начале 2000-х годов её называли одной из лучших гимнасток в мире, хотя у неё не было заветного олимпийского «золота».

Ляйсан Утяшева (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Закат карьеры

В 2002 году девушка получает тяжелые травмы ступней. Была необходимость в сложном лечении за границей и в России. В итоге диагноз неутешительный: расхождение костей и множественные микропереломы. Врачи строго настрого запретили занятия спортом, сказав, что девушка может заработать инвалидность, если объём тренировок сохранится. В 17 лет профессиональной спортсменке слышать такое равносильно концу жизни. Она с эндопротезом в ноге продолжила выступать, пока не сдало колено. Спортивную карьеру она закончила 2006 году. Это стало тяжелым решением. Из-за этого Ляйсан погрузилась в апатию.

«Лежала целыми днями на диване, лопала фастфуд и сладости», — делится воспоминаниями Утяшева.

Из-за такого образа жизни организм начал набирать вес. Ляйсан было тяжело видеть себя в таком состоянии. Она предпринимала попытки худеть, но это не приносило заметных результатов. Потом благодаря силе воли она вошла в привычный для себя режим, которого придерживалась во время спортивной карьеры, и стала питаться по часам.

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Спустя время. Семья

Спустя время после завершения карьеры девушка родила двух детей, при этом выглядя прекрасно. Оставив спорт, она недолго посвящала себя только семье и дому. Она не стала тренером, но в медийном поле стала появляться часто. Бывшая спортсменка часто публикует свои фотографии в интернете, ведь она находится в отличной форме. Окончательно прийти в себя ей помог её муж Павел Воля. Они вместе снимались в проектах. Девушка стала работать ведущей на НТВ и ТНТ, снялась в нескольких клипах и даже попробовала себя на широком экране. Несколько спортивных брендов предложили сотрудничество. У Ляйсан будто началась новая жизнь.

В 2012 девушка вышла за Павла замуж. А в следующем у них родился первый ребенок Роберт, еще через три года Ляйсан родила девочку Софью.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Но в социальных сетях не всегда верят Утяшевой, обвиняя в том, что она использует пластику, и сравнивая ее разрез глаз, нос с тем, какие они были у нее в детстве. Но Ляйсан отрицает вмешательство хирургов в свою внешность.

Комментарий Кабаевой

В 2021 году Ляйсан Утяшева позитивно прокомментировала победу на Олимпиаде в Токио израильской гимнастки. На этом соревновании российские спортсменки остались без «золота». Алина Кабаева резко высказалась в сторону бывшей гимнастки.

«Сама ни разу не получила золотой медали, а еще лезет судить», — сказала она.
В 2000-х именно Кабаева лишила команду золотой медали. Её слова подняли волну негативных комментариев в сторону Ляйсан. Это подкосило ее семейный бизнес: прекратились их с Павлом курсы развития в Сети.

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