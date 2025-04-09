«Я всех прощаю»: Киркоров эмоционально высказался о коллегах, поливающих его грязью

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
Король российской эстрады Филипп Киркоров заявил, что прощает всех «сбитых лётчиков», которые поливают его грязью и хайпуют на известном имени певца.
«Сейчас модно наезжать на Киркорова. О себе дабы напомнить! Сбитые летчики какие-нибудь это делают. Такая мода — полить грязью Киркорова! Для того, чтобы их заметили и вспомнили, давно забытых и никому не нужных сбитых артистов-летчиков. Летчиц, точнее. В основном бабы почему-то лезут в пекло», — заявил Киркоров журналистам за кулисами после концерта в Кремлёвском дворце.
Певец отметил, что за всю свою карьеру не пожелал никому зла и удивляется, почему некоторые коллеги постоянно пытаются его как-то задеть.
Тем не менее Киркоров все же научился реагировать на критику и заявил, что прощает всех, и даже «несчастных сбитых лётчиков».
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Элина Позднякова