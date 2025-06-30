30 июня 2025, 18:49

Сара Шор ( РИА Новости / Екатерина Чеснокова )

Дочь певицы Жасмин Маргарита Шор выпустила свой первый клип, который вызвал неоднозначную реакцию. Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал ситуацию, раскритиковав попытки юной наследницы пойти по стопам звездной мамы.





Как сообщает Общественная Служба Новостей, Соседов высказался о дебюте Маргариты Шор, подчеркнув актуальность тенденции продвижения детей известных личностей в медиапространство и выразив сочувствие к юной певице в связи с негативными комментариями.





«Мы все осознаем, что там нет ни таланта, ни умения петь. Но мне в этой истории жаль только девочку, ее просто в комментариях заклюют. А это прямой путь к психическим расстройствам и иным негативным последствиям», — прокомментировал критик.