Валерий Леонтьев вернётся на российскую сцену

30 июня 2025, 18:18

Певец Валерий Леонтьев собирается дать концерт в России

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Певец Валерий Леонтьев собирается вернуться на российскую сцену, хотя в марте 2024 года уверял, что завершил свою карьеру. Об этом KP.RU рассказали люди из окружения артиста.