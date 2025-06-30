Валерий Леонтьев вернётся на российскую сцену
Певец Валерий Леонтьев собирается дать концерт в России
Певец Валерий Леонтьев собирается вернуться на российскую сцену, хотя в марте 2024 года уверял, что завершил свою карьеру. Об этом KP.RU рассказали люди из окружения артиста.
По словам знакомых Леонтьева, певец часто бывает в Москве: занимается личными делами, встречается с друзьями.
Напомним, что в основном Валерий Леонтьев живёт в США с женой Людмилой Исакович. Несмотря на то, что певец объявил об уходе со сцены, он продолжает давать концерты в Штатах. По информации KP.RU, средний гонорар артиста за выступление на частном мероприятии начинается от 100 тыс. евро.
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