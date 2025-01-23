Лолита назвала причину ухода из шоу «Суперстар!»

Лолита Милявская (Фото: соцсети)
В ближайших выпусках шоу «Суперстар!» ведущую Лолиту Милявскую заменит ее коллега по цеху Наташа Королева. Об этом пишет Starhit. Кроме того, Милявская поблагодарила ведущего Вадима Такменева, который также пошел ей навстречу.
«Наташа меня подменила на один сезон. Я попросила Вадима Такменева отпустить на день рождения мамы, которое исполняется ей 82 — просто дата съемок совпала. И Спасибо Вадику и Наташе, что они как настоящие друзья и коллеги пошли мне навстречу», — прокомментировала Лолита.Милявская уверена, что Королева отлично выполнит задачу, однако многие уже раздули скандал из-за произошедшей замены.
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