Лолита назвала причину ухода из шоу «Суперстар!»

В ближайших выпусках шоу «Суперстар!» ведущую Лолиту Милявскую заменит ее коллега по цеху Наташа Королева. Об этом пишет Starhit. Кроме того, Милявская поблагодарила ведущего Вадима Такменева, который также пошел ей навстречу.