Декольте — бонус: актриса Рудова похвасталась трендовой обувью люксового бренда
Наталья Рудова поделилась новым видео в соцсетях, в котором продемонстрировала эффектный образ. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Актриса предстала в коротком чёрном платье с необычным декольте, однако главным акцентом стали вовсе не оно, а обувь.
Наибольшее внимание подписчиков привлекли трендовые в этом сезоне сапоги от бренда Fidan Novruzova стоимостью 132 тысячи рублей. Именно эта деталь образа стала предметом активного обсуждения в комментариях.
Ранее Наталья Рудова появилась на заснеженной улице в шубе от российского бренда за 49 тысяч рублей, а весь образ дополнила массивными сапогами Miu Miu за 255 тысяч рублей и культовой сумкой Chanel за 690 тысяч рублей.
