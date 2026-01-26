Достижения.рф

Декольте — бонус: актриса Рудова похвасталась трендовой обувью люксового бренда

Актриса Наталья Рудова показала трендовые сапоги за 132 тысячи рублей
Наталья Рудова (Фото: Instagram* / @rudovanata)

Наталья Рудова поделилась новым видео в соцсетях, в котором продемонстрировала эффектный образ. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Актриса предстала в коротком чёрном платье с необычным декольте, однако главным акцентом стали вовсе не оно, а обувь.

Наибольшее внимание подписчиков привлекли трендовые в этом сезоне сапоги от бренда Fidan Novruzova стоимостью 132 тысячи рублей. Именно эта деталь образа стала предметом активного обсуждения в комментариях.

Ранее Наталья Рудова появилась на заснеженной улице в шубе от российского бренда за 49 тысяч рублей, а весь образ дополнила массивными сапогами Miu Miu за 255 тысяч рублей и культовой сумкой Chanel за 690 тысяч рублей.

Софья Метелева

