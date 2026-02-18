Достижения.рф

«Эффект Долиной»: после истории с Ларисой Долиной покупатели стали осторожнее

Скандал с Ларисой Долиной повлиял на спрос на вторичное жильё
Лариса Долина

История с недвижимостью Ларисы Долиной отразилась на поведении покупателей на рынке жилья.



Как рассказал «Звездачу» риелтор Юрий Паршиков, так называемый «эффект Долиной» в первую очередь затронул сегмент вторичного жилья.

По его словам, после ситуации вокруг певицы люди стали внимательнее относиться к сделкам: чаще заказывают юридические проверки и экспертизы, обращаются к риелторам и стараются документально фиксировать каждый этап покупки. Настороженность особенно заметна при выборе объектов на «вторичке».

Впрочем, эксперт считает, что этот фактор не будет долгосрочным. В дальнейшем спрос на вторичное жильё, по его мнению, в большей степени будет зависеть от условий ипотечных программ и общей ситуации на рынке. Сейчас же часть клиентов переключилась на новостройки, однако подобные резонансные истории вряд ли станут доминирующим трендом.

Софья Метелева

