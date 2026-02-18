Снова «да»: Картер Реум вновь встал на одно колено перед Пэрис Хилтон

18 февраля 2026, 13:35

Пэрис Хилтон получила повторное предложение руки и сердца от мужа

Пэрис Хилтон (Фото: Instagram* / @parishilton)

14 февраля 2026 года в жизни Пэрис Хилтон произошло по-настоящему трогательное событие: её супруг Картер Реум повторно сделал ей предложение руки и сердца. Об этом она рассказала в своём блоге.