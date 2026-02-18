Снова «да»: Картер Реум вновь встал на одно колено перед Пэрис Хилтон
14 февраля 2026 года в жизни Пэрис Хилтон произошло по-настоящему трогательное событие: её супруг Картер Реум повторно сделал ей предложение руки и сердца. Об этом она рассказала в своём блоге.
Романтический момент состоялся в бирюзовых водах островов Теркс и Кайкос — всего за несколько дней до 45-летия знаменитости.
Как и пять лет назад, Реум опустился на одно колено, а Пэрис, не скрывая эмоций, вновь ответила согласием. Свидетелями красивой сцены стали их дети — трёхлетний сын Феникс и двухлетняя дочь Лондон. Пляж украсили белыми цветами и мерцающими свечами, создавая атмосферу сказочного праздника.
В соцсетях Хилтон призналась, что спустя годы супруг по-прежнему заставляет её сердце биться чаще. По её словам, повторное предложение в День святого Валентина оказалось даже более волшебным, чем первое. Вечер завершился ярким шоу: небо над островами озарили розовые фейерверки.
