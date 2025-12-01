«Эффект Долиной»: в Москве зарегистрировано 150 судебных дел после спора о продаже квартиры

01 декабря 2025, 16:07

Сделки с недвижимостью Ларисы Долиной привели к 150 судебным делам

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Ситуация с продажей квартиры Ларисы Долиной получила широкую огласку и уже получила название «эффект Долиной».





Этот термин описывает схему, при которой продавец недвижимости вскоре после сделки пытается её оспорить, заявляя, что стал жертвой мошенников.



Риелтор Юрий Паршиков подтвердил Telegram-каналу «Звездач», что подобные жалобы действительно фиксируются по всей стране.





«После этого случая с квартирой Долиной по всей стране начало поступать много жалоб с подобными случаями, когда после продажи квартиры пенсионеры заявляют, что оказались жертвами манипуляций мошенников. В одной Москве на данный момент в судах уже имеется 150 аналогичных дел», — рассказал эксперт.