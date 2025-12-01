«Эффект Долиной»: в Москве зарегистрировано 150 судебных дел после спора о продаже квартиры
Сделки с недвижимостью Ларисы Долиной привели к 150 судебным делам
Ситуация с продажей квартиры Ларисы Долиной получила широкую огласку и уже получила название «эффект Долиной».
Этот термин описывает схему, при которой продавец недвижимости вскоре после сделки пытается её оспорить, заявляя, что стал жертвой мошенников.
Риелтор Юрий Паршиков подтвердил Telegram-каналу «Звездач», что подобные жалобы действительно фиксируются по всей стране.
«После этого случая с квартирой Долиной по всей стране начало поступать много жалоб с подобными случаями, когда после продажи квартиры пенсионеры заявляют, что оказались жертвами манипуляций мошенников. В одной Москве на данный момент в судах уже имеется 150 аналогичных дел», — рассказал эксперт.Он отметил, что на самом деле «эффект» во многом обусловлен общественным резонансом и пиаром, а не массовыми мошенническими схемами. Однако распространённость истории создаёт сложности при купле-продаже жилья, особенно среди доверчивых граждан.
Кроме того, ситуация используется конкурентами для дискредитации профессионалов на рынке недвижимости.
Риелтор подчеркнул, что паниковать не стоит и советует ориентироваться на проверенные прогнозы специалистов, чтобы избежать проблем при покупке жилья.