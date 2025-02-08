Анна Семенович рассказала, как научилась справляться с паникой

Анна Семенович (Фото: instagram*/ann_semenovich)
Певица Анна Семенович посоветовала подписчикам отдыхать, чтобы справиться с паническими атаками. Также она обозначила причины недуга.
«Когда была в спорте, я тогда еще не умела справляться с паникой! А причины очень простые у любой панички — это перегруз организма, надо отдыхать! И учиться переключать внимание с тревожных мыслей», — рассказала исполнительница.По словам Семенович, сейчас для нее в приоритете создание семьи, нежели карьера. Более того, экс-участница «Блестящих» убеждена, что нельзя концентрировать все свое внимание только на работе.
«Наша жизнь состоит из многих граней и красок. Это личная жизнь, наша любовь, наша вторая половинка, друзья, хобби, здоровье, отдых. Это круг, который поделен на кусочки, как пицца. И каждый из них должен быть в гармонии», — резюмировала Семенович.
Перед этим сообщалось, куда телеведущая Ида Галич взяла с собой пятилетнего сына Леона.
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