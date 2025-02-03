«Это не вот этот вот, а мой любимый мужчина»: Семенович деликатно отреагировала на критику Водонаевой

Анна Семенович (Фото: соцсети)
Анна Семенович прокомментировала жесткие высказывания Алены Водонаевой в адрес себя, а также своего мужчины.
Ранее выпускница «Дома-2», обсуждая певицу,заявила, что ей нравится, когда Семенович открывает ноги, а не надевает «бабкины балахоны и скачет по Мальдивам со своей парочкой».
Прокомментировать попросили подписчики Семенович. Ей показали отрывок из шоу с критикой Алены. Однако Анна не стала опускаться до взаимных оскорблений, а просто призвала Водонаеву быть немного добрее, а своего мужчину призвала называть «не вот этот вот», а по имени.
Она подчеркнула, что у ее избранника есть имя и порекомендовала Водонаевой стать немного добрее. Тогда, по ловам Семенович, жизнь, возможно, заиграет новыми красками.
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Прокомментировать попросили подписчики Семенович. Ей показали отрывок из шоу с критикой Алены. Однако Анна не стала опускаться до взаимных оскорблений, а просто призвала Водонаеву быть немного добрее, а своего мужчину призвала называть «не вот этот вот», а по имени.
«Мне Алена очень симпатична. Но я не очень понимаю… Она вроде не стилист, почему она обсуждает мой стиль одежды? Я не обязана нравиться Алене. На Мальдивах все ходят в пляжных балахонах, потому что там очень жарко, очень влажно. Там все ходят босиком. Нормальные свободные люди не наряжаются в вечерние платья на Мальдивах. Но что меня больше поразило, так это то, что Алена прошлась по моему молодому человеку, сказав, что я скачу по Мальдивам "с вот этим вот". Это не вот этот вот, это мой любимый мужчина», — деликатно отреагировала Семенович на оскорбления в соцсети.
Она подчеркнула, что у ее избранника есть имя и порекомендовала Водонаевой стать немного добрее. Тогда, по ловам Семенович, жизнь, возможно, заиграет новыми красками.
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Элина Позднякова