Ефим Шифрин рассказал, почему ушел из «Аншлага»
Юморист Ефим Шифрин поведал о непростом опыте участия в юмористическом шоу «Аншлаг» и последующих юридических разбирательствах. Его откровения прозвучали в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.
Шифрин покинул популярный проект из‑за финансовых разногласий: отсутствие гонораров артист считал унизительным. По словам комика, после этого он взял небольшую творческую паузу и сосредоточился на сольной карьере, параллельно развивая собственный театр.
Особенно артиста шокировало, что после ухода из «Аншлага» его номера продолжали попадать в шоу. Шифрину пришлось обратиться в суд, чтобы запретить продюсерам использовать его монологи и юмористические истории в коммерческих целях. В итоге он отстоял свои права и выиграл дело.
