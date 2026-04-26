Ефим Шифрин рассказал, почему ушел из «Аншлага»

Юморист Ефим Шифрин поведал о непростом опыте участия в юмористическом шоу «Аншлаг» и последующих юридических разбирательствах. Его откровения прозвучали в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.



Шифрин покинул популярный проект из‑за финансовых разногласий: отсутствие гонораров артист считал унизительным. По словам комика, после этого он взял небольшую творческую паузу и сосредоточился на сольной карьере, параллельно развивая собственный театр.

Особенно артиста шокировало, что после ухода из «Аншлага» его номера продолжали попадать в шоу. Шифрину пришлось обратиться в суд, чтобы запретить продюсерам использовать его монологи и юмористические истории в коммерческих целях. В итоге он отстоял свои права и выиграл дело.

Александр Огарёв

