Звезда «Гарри Поттера» отказалась сниматься в сериале «Белый лотос» после старта проекта
Звезда Голливуда Хелена Бонем Картер не будет сниматься в четвертом сезоне сериала «Белый лотос» из-за творческих разногласий с создателем шоу. Об этом сообщает Variety.
59‑летняя актриса вышла из проекта спустя несколько дней после старта съемок. В телекомпании HBO подтвердили уход звезды и пояснили, что персонаж, которого шоураннер Майк Уайт изначально написал специально для Бонем Картер, в процессе работы на площадке оказался ей «не близок». В ближайшие недели роль планируют переписать и передать другой актрисе.
Представители HBO, продюсеры и сам Майк Уайт выразили сожаление, что совместная работа не сложилась. При этом они подчеркнули, что остаются преданными поклонниками Бонем Картер и выразили надежду на сотрудничество с ней в будущем.
Читайте также: