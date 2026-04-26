Актер Дмитрий Дюжев встретился с российскими бойцами в зоне СВО
Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев посетил расположение бойцов 8-й разведывательно-штурмовой бригады Добровольческого корпуса «Южной» группировки войск в тыловом районе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ходе встречи актер поддержал военнослужащих и провел с ними неформальную беседу. В опубликованном видео от Минобороны солдаты рассказали, что Дмитрий — легенда их детства. По их словам, визит кумира помог поднять боевой дух.
Согласно информации министерства, Дюжев длительное время общался с бойцами, выслушал их боевые истории и вдохновил на будущие подвиги, делясь своими эмоциями от встречи. В завершение актер отметил, что после таких мероприятий он испытывает гордость, уважение и преклонение перед солдатами за их стойкость, уверенность и стремление защищать Родину.
