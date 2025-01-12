Ефремов хочет отпроситься на похороны бывшей жены Добровольской

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Мельников подчеркнул, что Ефремов хорошо зарекомендовал себя в колонии, поэтому у него есть возможность подать заявление на посещение похорон. Однако точно не известно, удастся ли реализовать его просьбу.
Правозащитник убеждён, что Ефремова вряд ли выпустят. Это связано с тем, что ФСИН не намерена провоцировать конфликтов, связанных с актёром, а также с тем фактом, что брак Ефремова и Добровольской был давно – с 1990 по 1997 годы.
Евгении Добровольской не стало 10 января в возрасте 60 лет. Актриса боролась с онкологией. Прощание с ней состоится 14 января в МХТ им. Чехова. Её похоронят на Троекуровском кладбище.
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