Ефремов хочет отпроситься на похороны бывшей жены Добровольской

Жене российского телеведущего Дмитрия Диброва Полине (девичья фамилия — Наградова) исполнилось в прошлом году 35 лет. Считается, что в этом возрасте женщина достигает своего пика красоты и привлекательности. Однако, в Интернете многие пишут, что из-за брака со зрелым мужем (Дмитрий старше своей избранницы на 30 лет) Полина стала выглядеть старше.