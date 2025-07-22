Алёна Кравец назвала имя разлучницы Михаила Ефремова с его супругой
Алена Кравец раскрыла причину расставания Михаила Ефремова с Софьей Кругликовой. Об этом актриса рассказала в беседе с порталом Teleprogramma.org.
По ее мнению, семью разрушила Дарья Белоусова.
«Мужчины чем старше, тем сильнее хотят видеть возле себя молоденьких. Дарья Белоусова младше Михаила Ефремова на 20 лет. Она ещё в самом соку, не исключаю, что он запал на её красоту», — заявила светская львица.
Кравец подчеркнула, что Кругликова и Ефремов устали, а их отношения изжили себя. 23 года в отношениях с актером — это не сахар, добавила звезда.
Ранее стало известно, что Михаил Ефремов расстался с женой после 23 лет брака. Подробнее читайте в материале «Радио 1».