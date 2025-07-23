Любовница Михаила Ефремова приобрела квартиру в Новой Москве, пока ждала актёра из колонии

23 июля 2025, 19:45

Подруга Ефремова актриса Дарья Белоусова купила квартиру в Новой Москве

Фото: iStock/simpson33

Дарья Белоусова приобрела недвижимость в строящемся доме в Новой Москве. Актриса театра «Современник» – та самая, чью квартиру Михаил Ефремов покинул после ДТП со смертельным исходом.