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Любовница Михаила Ефремова приобрела квартиру в Новой Москве, пока ждала актёра из колонии

Подруга Ефремова актриса Дарья Белоусова купила квартиру в Новой Москве
Фото: iStock/simpson33

Дарья Белоусова приобрела недвижимость в строящемся доме в Новой Москве. Актриса театра «Современник» – та самая, чью квартиру Михаил Ефремов покинул после ДТП со смертельным исходом.



В 2020 году, когда произошла авария, в Сети впервые заговорили о романе женатого Ефремова с артисткой.

Пока актёр находился в колонии, Белоусова успела приобрести новое жильё и судиться за съёмную квартиру. Хозяйка жилья пожаловалась, что артисты нанесли урон почти на 400 тысяч рублей. В итоге, через суд ей удалось получить 317 тысяч.

Белоусова никак не высказывалась о покупке квартиры. Известно лишь, что она получила главную роль в спектакле «САШАШИШИН» режиссёра Гарика Сукачёва, который является давним другом Ефремова.

О личной жизни Белоусовой известно лишь то, что она состояла в браке с младшим братом актрисы Чулпан Хаматовой с 2010 по 2018 годы. Детей у пары не было.

Анастасия Чинкова

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