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Раскрыта предположительная стоимость лечения Михаила Ефремова в рехабе

Лечение в рехабе обойдётся Михаилу Ефремову в 100-300 тысяч рублей в месяц
Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что лечение от алкогольной зависимости обойдётся выходящему по УДО Михаилу Ефремову в сумму от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Причём для достижения реального результата потребуется курс длительностью не менее полугода.
«Если он захочет отдельное проживание и суперусловия, там ценник начинается от 300 тысяч рублей в месяц, если он выберет стандартную программу, то он сможет и за 100 тысяч в комфортных условиях выздоравливать. В каком-нибудь регионе, кроме Подмосковья, за 100 тысяч он будет королём мира», – отметил Шуров в беседе с NEWS.ru.
Напомним, что 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. После выхода на свободу артист должен будет каждый месяц отмечаться в полиции. При этом ему запрещено садиться за руль в течение трёх лет.

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#артист
«Бог наказал за предательства женщин»: Буйнов назвал причину возникновения у него рака
Александр Буйнов считает свою онкологию наказанием от Бога за предательство
30 марта 2025, 18:05

(Фото: Телеграм @buinovofficial)

Популярный певец и автор песен Александр Буйнов столкнулся с серьёзной болезнью: у него диагностировали рак предстательной железы. Не впасть в панику или депрессию ему помогло принятие этого недуга как наказания от Бога за неблаговидные поступки, которые он совершал.
Звезда российской эстрады спокойно и без излишнего драматизма отнёсся к своему заболеванию. В беседе с Борисом Корчевниковым в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» он признался, что его близкие гораздо серьёзнее воспринимали ситуацию, чем он сам. Буйнов говорит, что справиться со своими чувствами и негативными эмоциями ему помогло полное принятие уготованной участи.

«Есть за что. Потому что я предавал, предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. Все мы когда-то совершали подобные поступки, поэтому мое восприятие болезни не было таким сильным, как у окружения. Я так считаю — Бог наказал и есть за что», — сказал певец.

Александр считает, что высшие силы могли наказать его за то, как он обошелся с матерью своей дочери Юлии: пара сходилась и расходилось, но в конце концов музыкант окончательно ушел из семьи, оставив Людмилу с ребенком на руках.

Возможно, спокойное отношение к своему заболеванию, осознание заслуженности и неизбежности того, что происходит, отчасти помогло успешному лечению. Артисту сделали операцию, наступила стадия ремиссии. Впрочем, осенью прошлого года поползли слухи, что болезнь вернулась, а Буйнову даже присвоили паллиативный статус. Музыкант опроверг все сплетни о последней стадии рака и каких-то страшных диетах и препаратах.

«Ощущение, что плюнули, пытались растереть. Я там написал от себя: „Ребята, откуда такие сведения? Вы пользуетесь такой медицинской терминологией…“ Я даже зашел в Интернет и нашел, как называется вот это вот слово, как называется диета, которая была у меня как бы прописана. Мне просто было интересно. Они пользуются такой терминологией, чтобы было убедительно», — рассказал артист в беседе с изданием StarHit.

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#рак
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Последнее интервью Бедроса Киркорова: певец вспомнил, как воспитывал Филиппа и о чём пожалел
Бедрос Киркоров в последнем интервью вспомнил, как воспитывал Филиппа
30 марта 2025, 18:03

Бедрос Киркоров (фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Филипп Киркоров 18 марта сообщил печальную новость – не стало его отца Бедроса Киркорова. Незадолго до последних госпитализаций и кончины артист успел дать последнее интервью.
Певец рассказал о детстве любимого сына, который в России обрёл намного большую популярность, чем он сам. Бедрос Филиппович вспомнил, как едва не пожалел о выбранном для наследника имени и не обратил внимание на приметы.

«Я открою секрет. Мы заранее назвали Филиппа. Обычно, когда детей заранее называешь, это нехорошо. Вот поэтому Филипп сначала заболел. Мы испугались. После этого были проблемы с язвой, а здесь уже Иосиф Давидович Кобзон мне помог. Елисеевский магазин, там директор был сын полка маршала Толбухина. Иосиф сказал: «Иди, попроси, скажи, что ты болгарин, что от меня». Благодаря этой помощи, которую я получил, мы подняли Филиппа», – рассказал Киркоров-старший в последнем интервью шоу «Однажды…» на НТВ..
Также болгарский артист отметил, что Филипп рос прилежным мальчиком и никогда не расстраивал близких. Так, юного певца никогда не заставляли делать уроки, поскольку он был ответственным и сам знал свои дела, родителей никогда не вызывали в школу и не ругали из-за хулиганства сына.

Однако всё же была одна деталь, которую Киркоров-младший никогда не мог усвоить – это поддержание порядка дома. Бедрос Филиппович пожаловался, что сын никогда не мог вернуть взятую вещь на прежнее место.

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«Мы друг друга любим»: Прохор Шаляпин встретил женщину себе под стать
Прохор Шаляпин публично признался в любви Ларисе Гордьере
30 марта 2025, 17:44

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Любитель женщин постарше Прохор Шаляпин накануне появился на шоу «Привет, Андрей!» в компании яркой брюнетки. Сначала пара исполнила дуэтом композицию «Грустит кленовая листва», а затем певец пустился в пляс, который Андрей Малахов прозвал репетицией свадебного танца.
Шаляпин не стал ничего отрицать и публично признался своей спутнице Ларисе Гордьере в любви.

«Мы очень друг друга любим и давно уважаем друг друга. Я ещё могу сказать так, что здесь ещё важно, чтобы подходила стать, понимаете. Мы подходим с Ларисой друг другу», – многозначительно заявил Шаляпин.
На протяжении всей передачи Прохор и Лариса обменивались пылкими взглядами, демонстрируя тем самым явный интерес друг к другу. Однако иных подробностей отношений Шаляпин не раскрыл. Отметил лишь то, что поводом для знакомства стала как раз та песня, которая они исполнили.

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#песня
#шоу
#любовь
#отношения
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«Кудрявцева унизила и слила Азизу»: Зрители шоу «Суперстар!» требуют пересмотреть итоги финала
Зрители шоу «Суперстар!» недовольны оценками жюри в финальном выпуске программы
30 марта 2025, 16:12

Азиза (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Сенсационное поражение лидера проекта «Суперстар!» Азизы после скандала с Лерой Кудрявцевой возмутило многих телезрителей. Они требуют от ведущего шоу Вадима Такменёва аннулировать оценки жюри и назначить народное голосование.
Перед последним выпуском программы Азиза лидировала, опережая перед финалом на один балл Сергея Челобанова и Ксению Георгиади. Её заключительный номер на песню Ирины Аллегровой «Занавес» также произвёл яркое впечатление. Однако после этого разразился настоящий скандал. Одна из членов жюри Лера Кудрявцева вдруг заявила, что Азиза буквально замучила её звонками и сообщениями, причём даже по ночам, оказывая на неё давление из-за оценок.

В итоге Азиза получила за вполне себе достойный номер только пять баллов, а победила, причём довольно неожиданно, Ксения Георгиади. После этого многие зрители, блогеры и пользователи Сети начали очень эмоционально высказываться, считая итоги финала несправедливыми. Они хвалили Наташу Королёву, которая заменила Лолиту в качестве ведущей, и обрушились с критикой на Леру Кудрявцеву.

«"Наташа, вы справились на все 100, а Лера бестактная женщина, так опозорить Азизу. Если что-то не нравится, скажи один на один. Я с таким удовольствием смотрела эту передачу, но в конце Лера всё испортила...", "Лера стала позором финала. У Азизы украли победу...", "Так нельзя унижать талантливого артиста, кумира миллионов, просто человека. Кудрявцева сама провоцировала Азизу", "Финал мощный! Но от концовки стало стыдно. Лера перепутала передачи. Мы смотрели на талантливых исполнителей, а не на выяснение отношений"», — вот лишь немногие из комментариев возмущённых зрителей.

Они также высказали претензии и Вадиму Такменёву, который просто молча смотрел на всё происходящее. Болельщики Азизы предположили, исходя из его поведения, что он знал обо всём заранее. Досталось также и другим членам жюри Стасу Пьехе и Шуре, которые, вслед за Кудрявцевой, поставили Азизе один балл в финале. В заключение недовольные зрители потребовали у Такменёва аннулировать результаты финала и провести народное голосование.

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«Выставлю все оригиналы, их штук 100»: Яна Рудковская ответила хейтерам, обвинившим её в использовании фотошопа
Яна Рудковская ответила хейтерам, обвинившим её в использовании фотошопа
30 марта 2025, 15:22

Яна Рудковская (фото: Telegram @doveoftheworld)

Яну Рудковскую разозлили комментаторы, которые пишут, что продюсер удлиняет себе ноги на фотографиях с помощью фотошопа.
Жена Евгения Плющенко молчать не стала и записала большое количество видео, чтобы доказать неправоту хейтеров.

Рудковская сделала запись экрана, где показала множество необработанных фотографий с отдыха, которые хранятся в галерее на телефоне.

«Выставлю в сторис все оригиналы, их штук 100. Для ценителей. Пусть с лупой сравнивают», – ответила продюсер на один из комментариев.

Сейчас Рудковская отдыхает на Мальдивах вместе с мужем и детьми.

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