Раскрыта предположительная стоимость лечения Михаила Ефремова в рехабе

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что лечение от алкогольной зависимости обойдётся выходящему по УДО Михаилу Ефремову в сумму от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Причём для достижения реального результата потребуется курс длительностью не менее полугода.
«Если он захочет отдельное проживание и суперусловия, там ценник начинается от 300 тысяч рублей в месяц, если он выберет стандартную программу, то он сможет и за 100 тысяч в комфортных условиях выздоравливать. В каком-нибудь регионе, кроме Подмосковья, за 100 тысяч он будет королём мира», – отметил Шуров в беседе с NEWS.ru.Напомним, что 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. После выхода на свободу артист должен будет каждый месяц отмечаться в полиции. При этом ему запрещено садиться за руль в течение трёх лет.
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Анастасия Чинкова