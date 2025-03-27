«Абсолютно нормальный человек»: Следователь по делу Ефремова сделал заявление

Михаил Ефремов (Фото: Пресс-служба Мосгорсуда)
Актер Михаил Ефремов сотрудничал со следствием, заявил в беседе с aif.ru следователь по его делу Алексей Мишуров.
«В целом Михаил Олегович произвел на меня положительное впечатление, как человек. Об этом я говорил ранее. Он абсолютно нормальный человек, который оказался в такой сложной для него ситуации», — прокомментировал Мишуров.Он отметил, что на месте Ефремова может оказаться кто угодно, что не отменяет серьезность совершенного им преступления. Правоохранитель также подчеркнул, что актер получил серьезный срок. По мнению Мишурова, в резонансе по делу Ефремова виноват его адвокат Эльман Пашаев.
Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение 24 марта. Если приговор не обжалуют, актер может выйти уже 7 апреля.
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