Неожиданно: певец JONY проводит время с итальянской звездой. Фанаты гадают, что связывает знаменитостей

JONY (фото: соцсети)
Певец JONY неожиданно для всех опубликовал в своих соцсетях снимок, на котором предстал в компании со звездой фильма «365 дней» Микелем Морроне.
Пост артист подписал фразой: «Оставайтесь с нами». Теперь поклонники гадают, к чему это было. Многие убеждены, что российский музыкант и итальянский актёр готовят коллаборацию. Правда в комментариях мнения разделились: кто-то ожидает совместный трек, а кто-то говорит о фильме с участием JONY и Морроне.
Фото: соцсети
К слову, ранее актёр признавался фанатам, что является поклонником певца. Иногда Микеле даже публикует в соцсетях истории под треки JONY. В своё время это очень польстило исполнителю.
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Фото: соцсети
К слову, ранее актёр признавался фанатам, что является поклонником певца. Иногда Микеле даже публикует в соцсетях истории под треки JONY. В своё время это очень польстило исполнителю.
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Анастасия Чинкова