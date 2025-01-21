«Семь детей сделают меня счастливым»: Jony рассказал, какими качествами должна обладать его будущая жена

Jony (фото: соцсети)
Российский певец Jony (настоящее имя – Джахид Афраил оглы Гусейнли) является одним из самых известных молодых артистов российской эстрады. Но, несмотря на большое количество поклонниц, исполнитель всё ещё одинок.
Музыкант признался, что является романтиком и верит в любовь с первого взгляда. Он твёрдо знает, какую девушку хочет видеть рядом с собой.
Jony заявил, что современные девушки очень целеустремлённые, они нацелены на построение карьеры и сфокусированы на личных достижениях. Это хорошо, отметил певец, однако его огорчает, что сейчас почти никто не считает почётным быть хозяйкой и матерью. В качестве примера он привёл своих знакомых девушек, 50% из которых не умеют готовить.
Он подчеркнул, что измена настолько сильно загрязняет энергетику, что это сразу чувствуется, поэтому, даже если измена не была доказана, отношения дальше не пойдут, в них исчезнет волшебство и искренность.
Одним из главных аспектов своей жизни Jony назвал продолжение рода – он хочет большую семью. Однако, если его жена не захочет или не сможет иметь много детей, то и один ребёнок сделает его счастливее, а уж семь – тем более, отметил артист.
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Jony заявил, что современные девушки очень целеустремлённые, они нацелены на построение карьеры и сфокусированы на личных достижениях. Это хорошо, отметил певец, однако его огорчает, что сейчас почти никто не считает почётным быть хозяйкой и матерью. В качестве примера он привёл своих знакомых девушек, 50% из которых не умеют готовить.
«Я не против – можно заказать доставку или самому что-то приготовить. Но если смотреть в будущее, то мне бы не хотелось, чтобы мои дети вечно ели заказанную еду. Даже самые дорогие блюда из топовых ресторанов не заменят то, что сделано дома руками мамы. Конечно, женская карьера не мешает выстраивать отношения и создавать семьи. Просто сложнее стало найти человека, нацеленного именно на строительство домашнего очага», – объяснил певец.Также артист поделился, что хочет встретить девушку помладше и окружить её вниманием и заботой. Jony надеется жениться один раз и на всю жизнь, как принято в его семье, и категорически не приемлет измены.
«Если ты, находясь в отношениях, способен думать о другой женщине, ты в первую очередь обманываешь себя, изменяешь себе, своему выбору. Для меня это не по-мужски. Я слышал от многих парней объяснение «физиологически хочется». Что за бред? Мужчина должен уметь держать инстинкты под контролем, мы же не животные. Особенно если он знает, что где-то там человек его ждет, доверяет, скучает по нему», – отметил артист.
Он подчеркнул, что измена настолько сильно загрязняет энергетику, что это сразу чувствуется, поэтому, даже если измена не была доказана, отношения дальше не пойдут, в них исчезнет волшебство и искренность.
Одним из главных аспектов своей жизни Jony назвал продолжение рода – он хочет большую семью. Однако, если его жена не захочет или не сможет иметь много детей, то и один ребёнок сделает его счастливее, а уж семь – тем более, отметил артист.
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Анастасия Чинкова