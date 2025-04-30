«Его отменяли, но куда надо позвонили»: Собчак высказалась о возвращении Козловского на российскую сцену

Данила Козловский (фото: Instagram** @danilakozlovsky)
Ксения Собчак высказалась о возвращении Данилы Козловского на сцену спустя три года. Журналистка рада за актёра, хоть и понимает, что ему явно помогли покровители.
Напомним, что 3 мая после длительного перерыва Козловский выступит с моноспектаклем Frank перед российскими зрителями. До этого он показывал постановку за границей и встречался с эмигрантами Аллой Пугачёвой и Максимом Галкиным*.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
«Данила Козловский впервые за три года выступит с концертом в России. Его отменяли, но, куда надо позвонили, получилось договориться и проблем ему устраивать больше не будут», – заявила Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».Журналистка назвала возвращение Козловского несправедливым по отношению к Ивану Урганту, который много лет не может вернуться на экраны. Собчак предположила, что у него просто оказались более слабые покровители.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова