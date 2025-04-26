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Объявивший о возвращении в Россию Данила Козловский заработает миллионы на спектакле в Москве

Данила Козловский заработает 3,5 млн рублей на концерте в Москве
Данила Козловский (фото: Instagram* @danilakozlovsky)

Данила Козловский (фото: Instagram* @danilakozlovsky)

Данила Козловский, не появлявшийся на российской сцене с 2022 года, возвращается в Москву с музыкальным моноспектаклем Frank, за который он получит несколько миллионов рублей.
Спектакль назначен на 20 июня. Он пройдёт на сцене Театра эстрады. Стоимость билетов начинается от 2,5 тысяч рублей и доходит до 10 тысяч. В результате, с одного показа Козловский заработает порядка 3,5 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Отметим также, что билеты на спектакль были раскуплены менее чем за сутки после того, как актёр официально подтвердил возвращение в Москву.

Козловский представит постановку и 3 мая, в свой день рождения. Артист проведёт мероприятие полностью за свой счёт. Гостями будут его родные, близкие и представители нескольких благотворительных фондов.

Напомним, что в 2022 году Козловский выступил против продления СВО на Украине. Тогда же он взял неоплачиваемый отпуск в Малом драматическом театре, в котором находится по сей день.

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*запрещён в РФ
**признан Минюстом РФ иноагентом
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#россия
«Когда выздоровею, полечу обратно на Эверест»: Викторию Боню на вертолёте доставили в госпиталь
Виктория Боня прервала восхождение на Эверест и была госпитализирована
26 апреля 2025, 13:23

Виктория Боня (фото: Instagram* @victoriabonya)

Виктории Боне пришлось прервать восхождение на Эверест. 45-летняя телезвезда объяснила, что ей не удалось нормализовать своё состояние.
Боня отправилась в Гималаи для исполнения главной мечты жизни – покорить Эверест. Однако в планы звезды вмешалась горная болезнь. Накануне Виктория была убеждена, что ситуация стабилизируется и ей станет лучше, однако сегодня она призналась, что этого так и не произошло.

«Думаю, что придётся спуститься на 2,5 тыс метров вниз. Там я смогу быстрее восстановиться. Слабость, к которой прибавились кашель и боль в горле. Думаю, что это результат принятия душа в базовом лагере на второй день. Уже лучше, но слабость такая, хоть голова не так болит, как вчера, но я просто еле-еле до столовой дошла», – поделилась своим состоянием Боня в соцсетях.
В результате телеведущая отправилась вниз на вертолёте. Она проконсультировалась с врачом, который заявил, что у неё вирус, а на выздоровление уйдёт 3-4 дня. Звезде тяжело далось принятие решения о приостановке восхождения, к которому она усердно готовилась.

В настоящее время Боня находится в госпитале, но она намерена вернуться на Эверест с новыми силами после выздоровления.

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#вирус
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#лечение
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«Забыли о его похождениях с русофобами»: Цыганова возмущена возвращением Козловского в Россию
Вика Цыганова возмущена возвращением Данилы Козловского в Россию
26 апреля 2025, 12:34

Данила Козловский (фото: Instagram** @danilakozlovsky)

Вика Цыганова высказалась о возращении актёра Данилы Козловского в Россию с моноспектаклем Frank. Певица опасается, что следом за ним в страну могут «ринуться все остальные» уехавшие артисты.
На днях Козловский анонсировал выступление в Москве, которое состоится 20 июня в Театре эстрады. Это будет первое выступление актёра на российской сцене с 2022 года, когда звезда фильма «Экипаж» выступил против проведения СВО на Украине и взял неоплачиваемый отпуск в Малом театре.

«Ещё полгода назад Козловский выступал в Лондоне на благотворительном вечере вместе с Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт. Потом приехал на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Засветился на фото вместе с иноагентом Макаревичем* после концерта в Израиле. Отдохнул на Кипре, получив стоячие овации от четы наполовину иноагентов Галкиных*», – высказалась Цыганова в своём Telegram-канале.
Певица усомнилась в том, что такой перформанс понравится столичной публике. Она также напомнила, как пользователи соцсетей критиковали поведение актёра, а сейчас будто забыли о его сотрудничестве и дружбе с настроенными против России артистами.

«Кто бы мог подумать, что спустя полгода все разом забудут о его совместных похождениях с русофобами и дружно пойдут на концерт Козловского в Москве? Как бы следом за ним в Россию не ринулись все остальные. (…) Ожидаем следующий этап отмывания – вручение Козловскому ордена со званием», – заявила Цыганова.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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#алла пугачёва
#сво
#запад
#россия
#артист
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«Я такая сразу взросленькая»: Оксана Самойлова раскрыла, что ее старит
Оксана Самойлова заявила, что ее старят светлые волосы
26 апреля 2025, 11:42

Оксана Самойлова (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова откровенно рассказала, что, по собственному мнению, ее старит.
Жена Джигана примерила образ блондинки, надев парик. Однако Оксане не понравилось преображение.

«Мне кажется, блонд меня старит. Я такая сразу взросленькая. Так-то оно, конечно, интересно, но странно», — призналась Самойлова в своем личном блоге.

Кстати, блогер примерила еще и длинный парик шоколадного цвета. Ей он, вероятно, понравился намного больше.

«Если бы у меня были вот такие волосы, как вы думаете, мне бы пошло? Такие гораздо светлее, чем у меня есть, в тысячу раз гуще, чем у меня есть. Как вам?» — спросила Оксана у подписчиков.

Ранее Оксана Самойлова прогуляла школу с детьми из-за хорошей погоды. Женщина опубликовала в соцсетях кадры, как звездное семейство собирается на отдых.

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#блогер
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«Плюсы быть подлецом? Не надо париться»: Натан вспомнил свои предательства
Рэпер Натан признался, что считает себя подлецом
26 апреля 2025, 11:31

Натан (фото: Instagram* @natan_official)

Натан решился сделать откровенное заявление. 39-летний рэпер признался, что считает себя подлецом.
Артист спровоцировал нелестные высказывания в свой адрес во время участия в шоу «Звёзды в джунглях». В Колумбии музыкант предстал героем-любовником, позволяя себе откровенный флирт с блогером Лерчек, а затем и вовсе вступив в интимную связь с певицей Бьянкой. При этом Натан женат и не собирается разводиться.

Теперь же рэпер показал новые снимки, на которых предстал в белой майке без рукавов и тёмных брюках. Натан выглядел брутальным, позируя за рулём автомобиля.

«Плюсы быть подлецом? Не надо париться по одежде. Сейчас очень редко, но метко попадаю в объектив камер. Получилось по-киношному», – подписал фото в соцсетях Натан.
Выяснилось, что рэпер заговорил о подлости, поскольку написал новый трек, посвящённый этой теме.

«Знайте, я осознал всё, действительно. Как же весело и поучительно – я по дурости стал нарушителем, вы по святости стали вершителем. Я – предатель и лжец. Отвратительно. Да вы знаете всё это, видите. Только знаете, не это мучительно... Мне бы знать, за что ненавидите?», – гласят строчки песни.
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#артист
#измена
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«Пугачёва сама придумала Примадонну»: певец Юлиан высмеял знаменитых артистов
Певец Юлиан высмеял Аллу Пугачёву
26 апреля 2025, 11:09

Юлиан (фото: ВКонтакте @julianradio)

Певец Юлиан заявил, что артистов должно волновать признание публики, а не стремление к регалиям и титулам. Он, в свою очередь, никогда не хотел стать знаменитостью, а был просто предан музыке и сцене.
«Всегда повторяю, что звёзд не существует, звёзды – это понятие астрономическое, они на небе. Когда говорят: «Я звезда, я король, я Примадонна…» Люди сами всё это придумывают, внушают себе годами. Пугачева сама, наверное, Примадонну придумала. Кто король? Люди смеются. Сейчас 21-й век, можно почитать комментарии. (…) Идут просто полотна правды! Поэтому смешно. Какие там короны, перья и регалии?», – заявил исполнитель на YouTube-канале «Школа своих ошибок».
Юлиан также напомнил, что работал с известными артистами, в том числе с Людмилой Зыкиной.

«Мы ездили с ней на гастроли. Я видел, как она общается с людьми. Ну какая же она Примадонна? Она как простой человек общалась. Чем человек выше, тем он проще. Чем гениальнее, тем он доступнее. И все эти золотые унитазы… Райдер, когда в гримерку нужно принести какой-то крутой коньяк. Зачем? Кому-то трусы, носки нужны. Купить сами себе не могут? Я не понимаю. Стыдно должно быть!», – подчеркнул певец.
Он также отметил, что всегда отличался довольно скромным райдером, нередко удивляя им организаторов концертов.

Юлиан добавил, что старается оставаться скромным человеком, поскольку помнит, что вырос в простой семье. Но напомним, что в 1990-х он пел для королевы Великобритании Елизаветы II, став единственным из российских артистов, удостоившимся такой чести. Также Юлиан дружил с Нонной Мордюковой, с трепетом относится к Александре Пахмутовой и другим легендарным артистам.

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