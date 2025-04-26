Объявивший о возвращении в Россию Данила Козловский заработает миллионы на спектакле в Москве

Данила Козловский (фото: Instagram* @danilakozlovsky)
Данила Козловский, не появлявшийся на российской сцене с 2022 года, возвращается в Москву с музыкальным моноспектаклем Frank, за который он получит несколько миллионов рублей.
Спектакль назначен на 20 июня. Он пройдёт на сцене Театра эстрады. Стоимость билетов начинается от 2,5 тысяч рублей и доходит до 10 тысяч. В результате, с одного показа Козловский заработает порядка 3,5 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отметим также, что билеты на спектакль были раскуплены менее чем за сутки после того, как актёр официально подтвердил возвращение в Москву.
Козловский представит постановку и 3 мая, в свой день рождения. Артист проведёт мероприятие полностью за свой счёт. Гостями будут его родные, близкие и представители нескольких благотворительных фондов.
Напомним, что в 2022 году Козловский выступил против продления СВО на Украине. Тогда же он взял неоплачиваемый отпуск в Малом драматическом театре, в котором находится по сей день.
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*запрещён в РФ
**признан Минюстом РФ иноагентом
Отметим также, что билеты на спектакль были раскуплены менее чем за сутки после того, как актёр официально подтвердил возвращение в Москву.
Козловский представит постановку и 3 мая, в свой день рождения. Артист проведёт мероприятие полностью за свой счёт. Гостями будут его родные, близкие и представители нескольких благотворительных фондов.
Напомним, что в 2022 году Козловский выступил против продления СВО на Украине. Тогда же он взял неоплачиваемый отпуск в Малом драматическом театре, в котором находится по сей день.
Читайте также:
Данила Козловский возвращается на сцену с моноспектаклем «Frank» в Москве
«Полный успех»: Алла Пугачёва прокомментировала полупустой зал на выступлении Данилы Козловского
«Теперь не отмоется»: Отрицающий бегство на Запад Козловский попал в компанию Пугачёвой и Макаревича**
*запрещён в РФ
**признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова