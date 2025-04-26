«Забыли о его похождениях с русофобами»: Цыганова возмущена возвращением Козловского в Россию

Данила Козловский (фото: Instagram** @danilakozlovsky)
Вика Цыганова высказалась о возращении актёра Данилы Козловского в Россию с моноспектаклем Frank. Певица опасается, что следом за ним в страну могут «ринуться все остальные» уехавшие артисты.
На днях Козловский анонсировал выступление в Москве, которое состоится 20 июня в Театре эстрады. Это будет первое выступление актёра на российской сцене с 2022 года, когда звезда фильма «Экипаж» выступил против проведения СВО на Украине и взял неоплачиваемый отпуск в Малом театре.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
«Ещё полгода назад Козловский выступал в Лондоне на благотворительном вечере вместе с Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт. Потом приехал на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Засветился на фото вместе с иноагентом Макаревичем* после концерта в Израиле. Отдохнул на Кипре, получив стоячие овации от четы наполовину иноагентов Галкиных*», – высказалась Цыганова в своём Telegram-канале.Певица усомнилась в том, что такой перформанс понравится столичной публике. Она также напомнила, как пользователи соцсетей критиковали поведение актёра, а сейчас будто забыли о его сотрудничестве и дружбе с настроенными против России артистами.
«Кто бы мог подумать, что спустя полгода все разом забудут о его совместных похождениях с русофобами и дружно пойдут на концерт Козловского в Москве? Как бы следом за ним в Россию не ринулись все остальные. (…) Ожидаем следующий этап отмывания – вручение Козловскому ордена со званием», – заявила Цыганова.Читайте также:
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова