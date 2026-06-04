«Его подкосило, и он угас»: Киркоров раскрыл неожиданную деталь смерти отца

04 июня 2026, 08:29

Филипп Киркоров назвал травму причиной скоропостижной смерти своего отца

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

В день рождения Бедроса Киркорова, 2 июня, его сын, 59-летний народный артист России Филипп Киркоров, посетил могилу отца. На кладбище артист пообщался с журналистами и рассказал об обстоятельствах, которые, по его мнению, могли привести к смерти отца. Его слова приводит WomanHit.





Родителю певца могло исполниться 94 года, но весной 2025 года он скоропостижно скончался. Бедрос Киркоров умер дома, в окружении родных и близких. Официальная причина смерти — остановка сердца.



«Он ходил, танцевал, а потом вот эта травма с ногой. И всё. Его подкосило, он стал лежачим и угас. А ему нельзя было лежать категорически. Если бы на ногах, он прожил бы до ста», — поделился Киркоров.