«Это театральный эксперимент»: Павел Табаков защитил спектакль с Юрой Борисовым

03 июня 2026, 22:59

Павел Табаков поддержал постановку с Юрой Борисовым в МХТ

Павел Табаков (Фото: Instagram* / @tabakov_pavel)

Павел Табаков высказался в поддержку спектакля с участием Юры Борисов, который идёт на сцене МХТ имени Чехова и вызвал неоднозначную реакцию у части критиков. Об этом сообщает РИА Новости.