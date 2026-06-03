«Это театральный эксперимент»: Павел Табаков защитил спектакль с Юрой Борисовым
Павел Табаков высказался в поддержку спектакля с участием Юры Борисов, который идёт на сцене МХТ имени Чехова и вызвал неоднозначную реакцию у части критиков. Об этом сообщает РИА Новости.
Актёр отметил, что посмотрел постановку «Гамлет» и считает её интересным сценическим экспериментом с сильным актёрским составом. По его словам, спектакль имеет полное право на существование, несмотря на споры вокруг него.
Табаков подчеркнул, что не согласен с негативной оценкой ряда критиков, поскольку в театре важна профессиональная солидарность, а также свобода творческого поиска. Он назвал экспериментальную форму постановки важным явлением, особенно учитывая, что она представлена на основной сцене театра.
Актёр также добавил, что искусство должно вызывать обсуждения и разные мнения, поскольку его восприятие всегда субъективно. По его словам, он и сам не отказался бы поучаствовать в подобном проекте. Премьера спектакля состоялась 14 мая и уже вызвала активные дискуссии в театральной среде.
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