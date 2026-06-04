Звезда «Папиных дочек» готовится стать мамой в 40 лет

04 июня 2026, 02:17

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала округлившийся живот в Париже

Мирослава Карпович (Фото: Instagram* @m1r0slava_karpovich)

Звезда сриала «Папины дочки» Мирослава Карпович ждёт ребёнка. Об этом пишет Telegram-канал Super.ru.





Напомним, что 1 июня 2026 года 40-летняя актриса поделилась с подписчиками свадебными фото и призналась, что вышла замуж. Мероприятие прошло в камерной атмосфере среди самых близких людей. Карпович блистала перед камерой в воздушном летнем наряде отечественного бренда ценой около 30 тысяч рублей, дополнив образ практичными кедами.



