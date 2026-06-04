Звезда «Папиных дочек» готовится стать мамой в 40 лет
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала округлившийся живот в Париже
Звезда сриала «Папины дочки» Мирослава Карпович ждёт ребёнка. Об этом пишет Telegram-канал Super.ru.
Напомним, что 1 июня 2026 года 40-летняя актриса поделилась с подписчиками свадебными фото и призналась, что вышла замуж. Мероприятие прошло в камерной атмосфере среди самых близких людей. Карпович блистала перед камерой в воздушном летнем наряде отечественного бренда ценой около 30 тысяч рублей, дополнив образ практичными кедами.
Мирослава Карпович призналась, что после свадьбы вместе с мужем покидает Россию
Однако возможно, что актриса скрыла одну важную деталь — новость о скором пополнении в семье. Дело в том, что сейчас счастливая пара наслаждается романтическим путешествием по Парижу, планируя через некоторое время отправиться на море. На свежих снимках из Лувра Карпович придерживает слегка округлившийся живот, улыбаясь и позируя рядом с мужем.
По сведениям Super.ru, её избранник — Евгений Рагулин, который на 11 лет моложе звезды. Отмечается, что он родился в Молдавии, а позже переехал в Тюмень. Сейчас Рагулин владеет компанией «Агломерат-Тюмень», занимающейся оптовой торговлей лакокрасочных изделий. Однако по итогам прошлого года предприятие получило убыток почти 74 миллиона рублей.