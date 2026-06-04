Демограф предложил штрафовать звёзд за вызывающие «полуголые» наряды на концертах

04 июня 2026, 01:15

Демограф Донской призвал штрафовать звёзд за вызывающие наряды на молодёжных концертах

Фото: iStock/nd3000

Демограф Дмитрий Донской предложил ввести штрафы для звёзд эстрады и других артистов за откровенные и вызывающие наряды на молодёжных концертах. Об этом он заявил в интервью NEWS.ru.





По мнению эксперта, при выступлении перед детьми и подростками необходимо соблюдать строгий дресс-код. Речь идет о различных мероприятиях, на которых присутствуют молодые люди, включая вечера выпускников.



В пример неправильного поведения Донской привёл скандал с певицей Ольгой Бузовой, которая появилась перед школьниками в кожаном боди с полупрозрачной вставкой на животе, глубоким декольте и высоких ботфортах. Напомним, что музыкальный фестиваль, состоявшийся в Уфе в 2024 году, проводился в Международный день защиты детей. Тогда внешний вид певицы сильно возмутил местных жителей, которые даже сравнили инцидент с «голой вечеринкой», которую ранее устроила блогер Анастасия Ивлеева.





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«Я считаю, что свобода слова и свобода поведения для деятелей культуры заканчивается там, где начинается право ребенка на нравственное воспитание и развитие», — подчеркнул Донской в беседе с NEWS.ru.