«Его подставили»: мама Navai впервые высказалась об аресте сына

14 октября 2026, 20:07

Мать Navai рассказала, что ей сообщили после задержания рэпера

Navai (Фото: Instagram* / @navaib)

Мама рэпера Navai Айнур Бакирова рассказала Super, как отреагировала на новость о задержании сына. По словам женщины, произошедшее стало для нее неожиданностью. Хотя накануне она испытывала тревогу, напрямую с рэпером связаться ей пока не удалось.





Айнур Бакирова уверена, что сын не имеет отношения к наркотикам, и предположила, что его могли подставить. Она также вспомнила, что концерт артиста вскоре должен был состояться, и призналась, что не понимает, как могла произойти подобная ситуация.





«Боже мой, какой он и наркотик, его подставили, он вообще не занимается этим, как это может так? Господи, так кто же его подставил, мой сын, у него концерт скоро. Не может быть так, я точно говорю, не может быть так. Я еще подумала, почему остановили концерт», — рассказала мать рэпера.