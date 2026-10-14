Появились новые подробности задержания рэпера Navai
Mash: рэпер Navai при задержании был под наркотиками
Рэпер Navai (Наваи Бакиров) находился в состоянии наркотического опьянения в момент задержания. Об этом стало известно 14 октября.
Как сообщили Mash в МВД Казахстана, в моче музыканта нашли каннабиноиды. В ночь с 13 на 14 октября артиста остановили пограничники и полиция на КПП «Кордай» в Жамбылской области.
В ходе проверки автомобиля обнаружили запрещённые вещества. Их изъяли, а самого Бакирова поместили в изолятор временного содержания.
Ранее выяснилась стоимость спорткара Ferrari 488, который разбил в столичном ДТП рэпер Navai. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: *Запрещен в РФ