Стало известно, сколько миллионов мог заработать Navai на концерте в Казахстане
Отмена концерта Navai в Астане могла лишить организаторов как минимум 28 миллионов рублей потенциальной выручки. Выступление рэпера отменили на фоне его задержания в Казахстане по подозрению в причастности к контрабанде запрещённых веществ. Об этом сообщает Mash.
По предварительным расчётам, шоу в столице Казахстана могли посетить от 6 до 7 тысяч человек. Стоимость одного билета составляла 26 750 тенге — примерно 4 800 рублей. При таком количестве зрителей сборы могли превысить 28 миллионов рублей, если учитывать продажи по указанной цене.
Проблемы затронули и другие выступления артиста. Концерт в Кишинёве перенесли, а в Москве приостановили продажу билетов. Таким образом, дальнейшие планы Navai на гастрольный тур остаются под вопросом.
Отмена астанинского шоу вызвала недовольство поклонников. Некоторые зрители специально прилетели из других городов и узнали о том, что концерт не состоится, всего за несколько часов до начала. Организаторы пообещали вернуть деньги за приобретённые билеты.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России