Стало известно, сколько миллионов мог заработать Navai на концерте в Казахстане

14 октября 2026, 19:49

Отмена концерта Navai в Астане могла стоить организаторам 28 млн рублей

Navai (Фото: Instagram* / @navaib)

Отмена концерта Navai в Астане могла лишить организаторов как минимум 28 миллионов рублей потенциальной выручки. Выступление рэпера отменили на фоне его задержания в Казахстане по подозрению в причастности к контрабанде запрещённых веществ. Об этом сообщает Mash.