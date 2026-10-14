«Не общаюсь с этим человеком»: Анастасия Миронова высказалась о задержании Navai
Экс-девушка Navai Анастасия Миронова отреагировала на задержание рэпера
Анастасия Миронова прокомментировала Super задержание рэпера Navai в Казахстане.
Бывшая возлюбленная артиста призналась, что давно не поддерживает с ним связь, поэтому не располагает информацией о произошедшем.
«По ситуации не знаю, не общаюсь с этим человеком уже очень давно, поэтому никак не могу прокомментировать», — заявила Миронова.Напомним, Navai, настоящее имя которого Наваи Бакиров, задержали 13 октября на контрольно-пропускном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан. По данным правоохранительных органов республики, в автомобиле, на котором передвигался музыкант, обнаружили запрещённые вещества. Возбуждено дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических веществ.
Вещества нашла служебная собака в кармане водительского сиденья. Вместе с рэпером в машине находились ещё три человека, включая водителя. Всех задержали и передали полиции. Сам Бакиров, по имеющимся данным, находится в изоляторе.