«Его считали дурачком»: Дарья Мельникова неожиданно высказалась о Юре Борисове
Актриса Дарья Мельникова откровенно высказалась о Юре Борисове, с которым вместе училась в Высшем театральном училище имени Щепкина.
В подкасте «Не мамкай!» звезда сериала «Папины дочки» призналась, что новость о номинации Борисова на «Оскар» стала настоящим шоком для их бывших однокурсников.
По словам Мельниковой, во время учёбы Юру вовсе не воспринимали как будущую большую звезду. На курсе его не считали серьёзным актёром и, как призналась Дарья, относились к нему довольно снисходительно, считали «дурачком».
При этом Мельникова подчеркнула, что не умаляет таланта Борисова, однако уверена: в его профессиональном становлении ключевую роль сыграла супруга актёра — Анна Шевчук. По мнению Дарьи, именно она стала той опорой, без которой путь Юры мог сложиться иначе.
Мельникова также рассказала, что Анна полностью посвятила себя семье и поддержке мужа. С рождением детей она, по словам Дарьи, сосредоточилась на материнстве и при этом продолжала быть рядом с Юрой, вкладываясь в его карьеру и путь к успеху.
